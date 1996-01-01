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Таеквондисты озолотили Приморье
Тем самым они обеспечили сборной России первое общекомандное место в международном спортивном фестивале, собравшем сильнейших спортсменов со всего мира.
Вначале в южнокорейском городе Чунджу состоялись международные состязания, на которых сборная России заняла первое общекомандное место, оставив далеко позади всех соперников. Вклад приморских спортсменов на международных состязаниях – 36 золотых, 28 серебряных и 19 бронзовых медалей.
Затем последовал Чемпионат и Первенство мира. Честь России отстаивали 20 приморских спортсменов. Наша сборная завоевала 8 золотых медалей, 5 из них заслужили приморские спортсмены.
Очень хорошее впечатление оставила юная спортсменка из Уссурийска Марина БЕЗРИДНАЯ, завоевавшая золотую медаль. В свои 15 лет она уже чемпионка Европы 2009 г. и двукратная чемпионка России. Причем на первенстве страны в 2008 г. она вместе с подружкой по команде, единственные на соревнованиях, завоевали сразу по четыре золотых медали. - Марину отличает трудолюбие, - отметил главный тренер Приморской сборной по таеквондо ITF Насреддин ТАЛИПОВ. - А после чемпионата России она прибавила в скорости и стала осмысленно, творчески подходить к бою.
А ведь девушка всего третий год занимается таеквондо.
- Я достигла своей мечты! – поделилась с «ЗР» Марина Безридная. – Теперь моя главная цель – стать абсолютной чемпионкой мира на следующем первенстве, которое состоится в 2012 г. в Канаде.
В ноябре 2010 г. на соревнованиях в Греции ей предстоит защита титула сильнейшей спортсменки континента.
- А начинала Марина свой путь в спорте с гимнастики, которой отдала четыре года. Но потом бросила занятия. Сказала, что разонравилось. Пробовала себя в волейболе, баскетболе, самбо. Но все оказывалось не то, - вспоминает мама спортсменки Наталья Викторовна. – Она с детства была бойкой девочкой. В младших классах нередко мальчишек била. И тут я как-то услышала по радио объявление о наборе в секцию таеквондо. Предложила ей записаться, чтобы она хоть чем-нибудь занималась, а не во дворе болталась. Теперь гордимся ею.
Досье «ЗР»: Чемпионом мира стал Алексей КАН. Победителями первенства мира среди юниоров стали Александр ЛИ (тренер Сергей ЛИ), Валерий ЦОЙ (тренер Сергей ДЮ), Марина Безридная (тренер Сергей ДЮ), и в командных соревнованиях 1-е место заняли Андрей МИХАЙЛОВ, Александр ЛИ, Алексей КАН, Андрей ГУГАЙ, Валерий ЦОЙ. Также в активе приморских спортсменов 2 серебряные медали и 4 бронзовые.
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