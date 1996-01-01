30 лет с олимпийской клятвой

…Время московской Олимпиады помнят даже дети, которые тогда были крохами. Мой взрослый сын вспоминает это событие не только потому, что вместе с родителями «болел» у телевизора за наших, но и потому еще, что принесенную от знакомых кошку он назвал Олимпиада-80. Кошку вскоре вернули хозяевам: тосковала. А вот мягкий олимпийский медведь до сих пор живет на антресолях, изредка путешествуя в химчистку. Какая же это была радость – Олимпиада! Но Владимир ВЫСОЦКИЙ и Джо ДАССЕН, покинувшие этот мир тем летом, заставили нас растеряться: как хрупка жизнь…

Прошло 30 лет… Ничто не зря в жизни. И помнится Олимпиада, и поем Высоцкого, и танцуем под волшебные песни Джо Дассена.

Но есть среди наших земляков те, кому повезло – неслыханно: не только быть на Олимпиаде в Москве, но и работать на главном спортивном событии мира.

Галина Евгеньевна НЕСТЕРЕНКО, наша землячка, которая и сегодня преподает физвоспитание в одном из колледжей Владивостока, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, судья всесоюзной категории, - была приглашена на Олимпиаду в качестве арбитра. Заметим, что из 500 судей легкоатлетических состязаний она была едва ли не самой юной.

Галина Нестеренко:

- Я не могу сказать, что мое судейство на Олимпиаде в Москве стало для меня неожиданностью. На такие события люди случайно не попадают. К тому времени я уже судила международные соревнования. А перед Олимпиадой – ни для кого не секрет – проходил конкурс олимпийских арбитров. Поэтому, когда пришло приглашение прибыть для подготовки к Играм в Москву, для меня большой неожиданностью стала эмоциональная резолюция на письме из столицы нашего ректора медицинского института ТИХОМИРОВА. Он начертил краткое и восторженное: «Во!!!!» и благословил меня на командировку в Москву.

…Конечно, для меня это было почетным событием, эпохальным, историческим. И сегодня, когда всматриваюсь в кадры кинохроники тридцатилетней давности, я ищу знакомые лица, вспоминаю эпизоды тех незабываемых дней. Я сама оттуда вернулась с судейской медалью: ее не каждому давали! Увы, осталась одна коробочка. В эпоху мэра Виктора ЧЕРЕПКОВА спортивные функционеры взяли медаль на выставку в музей, а вернули коробочку совсем с другим жетоном. А, ладно…

- А правда ли, что вам пришлось на соревнованиях и переводчицей поработать?

- О! Это еще один пример того, что на таких событиях ни отчего не можешь быть застрахован. А было это так… Начались соревнования женщин по толканию ядра. Я исполняю свои функции… На поле было установлено венгерское электронное табло (тогда все на Олимпиаде было финским – от снаряжений и снарядов до одноразовой посуды). И вот в один из моментов соревнований табло гаснет: ну, бывает. А результаты объявлять нужно. А среди спортсменок было много женщин из Африки, которые говорили на французском. Ну, куда деваться – я им бегала сообщать о результатах на французском языке: спасибо школе и институтам…

- Отвлечемся от олимпийских событий. Вы – пример того, что талантливый человек талантлив во всем! Дошли до выпускных экзаменов в политехническом институте, но перевелись в Дальрыбвтуз и окончили его, диплом с отличием получили в Хабаровском институте физкультуры и такой же диплом в школе тренеров. Успели быть женой чемпиона России, воспитать сына… И даже поработать машинистом электромостового крана...

- Ой, не говорите! Утром в политехническом сдавала экзамен «Детали машин», а вечером в школе тренеров – «Физиологию человека». И сынок в люльке качается. А, все успевалось… Так вот, а на Олимпиаде…

- А правда, что на Олимпиаде вы все попали в коммунизм?

- В самый настоящий, как и обещал Никита ХРУЩЕВ. Ведь он утверждал, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм. И тут мы увидели и попробовали салями (!), увидели одноразовую посуду, отведали пепси. Мы ведь и домой везли сэкономленное.Мой маленький сын Андрей раздавал всему бараку, в котором мы жили тогда, маленькие пакетики с соком и приклеенной трубочкой… Хотя колбаса так и не затмила гордость за страну и за то, что мне довелось быть причастной к этому замечательному событию – Олимпиаде.

- А с земляками-приморцами довелось на Олимпиаде встретиться?

- О чем вы говорите? Там была строжайшая дисциплина. Как, впрочем, и для страны в целом. Ведь на Олимпиаду не поехали и наши главные краевые партийные и спортивные функционеры - даже в качестве гостей. Тогда с этим строго было. Хотя я, конечно, знала, что от Приморья на Олимпиаде в соревнованиях принимал участие в парусной регате наш Андрей БАЛАШОВ, который стал бронзовым призером. Знала, что в сильной группе байдарочников выступал наш Геннадий МАХНЕВ. (Вот несчастливая судьба: в его весло ударила молния…). Но ни о каких встречах земляков и беседах при луне не могло быть и речи: дисциплина. Мы ведь приносили олимпийскую клятву судей! Я ее до сих пор знаю наизусть. И повторяю её уже три десятилетия перед каждыми новыми соревнованиями теперь уже вместе с учениками…

- А самый памятный эпизод Олимпиады?

- После улетавшего Мишки – нашего символа, над которым рыдал весь мир и я тоже. Да, был такой эпизод. Было состязание, которое я судила, в тройном прыжке – наш Олимпийский (трехкратный!) чемпион Виктор САНЕЕВ из Абхазии, рекордсмен мира из Бразилии ОЛИВЕЙРО и Яак УУВМЯЭ. Чемпионом тогда стал молодой прибалтийский спортсмен. А Санеев, которому уже было под сорок, взял-таки серебро. Но на бразильца невозможно было смотреть: огромные глаза, ресницы, как листья пальмы, и бездонное недоумение: как же так я промахнулся? Его взгляда я не могу забыть до сих пор. Но спорт есть спорт!

И еще. Этого тоже не забыть. В дни Олимпиады умер Владимир Высоцкий. Молва молниеносно донесла страшную новость и до нас.

После окончания Олимпиады я пошла на Ваганьковское кладбище. Постояла у огромного венка из гладиолусов вокруг могилы поэта. Погоревала. Но настоящий поэт живет в поколениях. Мы, спортсмены, с юношеских дней имели свой гимн: «Если друг оказался вдруг – и не друг, и не враг, а – так….». Мы эту песню поем и сегодня. А в колледже, где я преподаю, ежегодно проходят соревнования памяти Владимира Высоцкого по греко-римской борьбе. Их организатор – мой замечательный коллега Василий Константинович БЕЗРУЧЕНКО. И грамоты выдаются за победу с портретом Владимира Высоцкого…

Вот и получается – счастье и горе прошли рядом. Но это и есть жизнь!

- А ваша жизнь – все в поездах и самолетах?

- И слава Богу! Значит, нужна. Вот уже лет десять как наши спортивные круги хватились: советская школа была что надо. И нас, ветеранов, призвали вновь. Я теперь мотаюсь по соревнованиям: сужу. Это ж только для вас, смертных, говорится: «Не судите, да не судимы будете». А у нас, арбитров, это – профессия. Замечательная. Вот и завтра я улетаю в Питер на новые соревнования. А там, глядишь, и Олимпиада в Сочи! И мы еще споем…