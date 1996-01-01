Вега из страны великанов

На прошедшей 6 ноября всероссийской выставке собак "Чемпион-2004" молодая догиня Вега из Кавалерово стала победительницей в классе юниоров и обладательницей титула "Юный кандидат в чемпионы России" (ЮКЧС). Судья выставил ей оценку "отлично".

Выставка, организованная Дальневосточной кинологической федерацией и спортивно-кинологическим центром "Торнадо-Рамбо", состоялась в спорткомплексе владивостокского завода "Радиоприбор". Участие в ней приняли около 500 собак служебных и декоративных пород из Приморья и Хабаровского края.

Как рассказала хозяйка Веги, главбух производственного кооператива "Связист" Любовь ФЕДОРЕНКО, ее догиня уже в третий раз завоевывает звание ЮКЧС, что дает ей право в следующий раз получить титул юной чемпионки России. Как знать, может, 19 декабря на международной выставке в краевом центре строгие эксперты и присвоят кавалеровской красавице высокое звание чемпионки страны среди юниоров. А дальше, ведь Веге 1,3 года, собака будет выступать среди взрослых догов.