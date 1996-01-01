Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Звездам Приморья" – двадцать
Бальные танцы на Дальнем Востоке – достаточно популярный вид спорта. Танцевальные конкурсы проводятся регулярно в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке. Один из самых крупных турниров – Международный фестиваль спортивного танца "Звезды Приморья" – в этом году отметил 20-летний юбилей.
История конкурсного танцевания началась в Приморье в 70-х годах прошлого столетия. Из Украины увлечение спортивными танцами привез на приморскую землю Александр КОЗИНИН. Молодежь города настолько увлеклась новым танцевальным направлением, что уже в 1973 году во Владивостоке прошел первый турнир, который был назван в честь бухты Золотой Рог. Довольно быстро конкурс стал популярным не только в Приморье, но и далеко за его пределами – на него приезжали танцоры из Прибалтики и Киева, Москвы и Санкт-Петербурга.
"Золотой Рог" собирал во Владивостоке лучших танцоров Советского Союза вплоть до 1989-го. А в 1990-м его возродила команда организаторов из Комсомольска-на-Амуре во главе с известным тренером Василием КАЗАКОВЫМ. Через два года президентом фестиваля стала Галина ШУСТОВА, которой удалось поднять его до статуса международного и сделать лучшим конкурсом России – в 2001 году фестиваль получил премию "Экзерсис" и был признан лучшим турниром страны. В 2004-м Галина Шустова уехала из Приморья, и всю организацию взяли на себя нынешний президент фестиваля, заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН, его коллектив "Созвездие улыбок", а также клуб ТангоПерекресток. Фестиваль поменял название на "Звезды Приморья" и стал проводиться под патронажем губернатора Приморского края.
Через площадку фестиваля прошли лучшие танцоры Приморья. Сегодня многие из них являются тренерами и выходят на фестивальный паркет уже в качестве судей. Это Игорь АБАТУРОВ (ТСК "Танцевальный мир"), Евгения МАЛЬЦЕВА (ансамбль "Улыбка"), Евгений ФИЛИПОВ (ТСК "Надежда"), Елена СОЛОВЬЕВА и Дмитрий СТЫЦЮК (ТСК "Торнадо-дэнс") и другие.
В этом году юбилейный фестиваль получился более чем представительным – на турнир собрались гости из Китая и Японии, Москвы и Читы, Абакана и Тюмени, Омска и Южно-Сахалинска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Не были разочарованы и зрители – в конкурсе приняли участие сильнейшие пары Дальнего Востока и Сибири, а также дуэты из Москвы, Вологды, Абакана, Ростова-на-Дону, Читы, Китая и Японии. А в завершение танцевального праздника на паркете FESCO Hall выступили победители первенства России по формейшн (групповые соревнования команд в европейских или латиноамериканских спортивных танцах) из Тюмени и танцоры ансамбля "Улыбка" – одного из лучших танцевальных коллективов Дальнего Востока.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз