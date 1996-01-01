"Звездам Приморья" – двадцать

Бальные танцы на Дальнем Востоке – достаточно популярный вид спорта. Танцевальные конкурсы проводятся регулярно в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке. Один из самых крупных турниров – Международный фестиваль спортивного танца "Звезды Приморья" – в этом году отметил 20-летний юбилей.

История конкурсного танцевания началась в Приморье в 70-х годах прошлого столетия. Из Украины увлечение спортивными танцами привез на приморскую землю Александр КОЗИНИН. Молодежь города настолько увлеклась новым танцевальным направлением, что уже в 1973 году во Владивостоке прошел первый турнир, который был назван в честь бухты Золотой Рог. Довольно быстро конкурс стал популярным не только в Приморье, но и далеко за его пределами – на него приезжали танцоры из Прибалтики и Киева, Москвы и Санкт-Петербурга.

"Золотой Рог" собирал во Владивостоке лучших танцоров Советского Союза вплоть до 1989-го. А в 1990-м его возродила команда организаторов из Комсомольска-на-Амуре во главе с известным тренером Василием КАЗАКОВЫМ. Через два года президентом фестиваля стала Галина ШУСТОВА, которой удалось поднять его до статуса международного и сделать лучшим конкурсом России – в 2001 году фестиваль получил премию "Экзерсис" и был признан лучшим турниром страны. В 2004-м Галина Шустова уехала из Приморья, и всю организацию взяли на себя нынешний президент фестиваля, заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН, его коллектив "Созвездие улыбок", а также клуб ТангоПерекресток. Фестиваль поменял название на "Звезды Приморья" и стал проводиться под патронажем губернатора Приморского края.

Через площадку фестиваля прошли лучшие танцоры Приморья. Сегодня многие из них являются тренерами и выходят на фестивальный паркет уже в качестве судей. Это Игорь АБАТУРОВ (ТСК "Танцевальный мир"), Евгения МАЛЬЦЕВА (ансамбль "Улыбка"), Евгений ФИЛИПОВ (ТСК "Надежда"), Елена СОЛОВЬЕВА и Дмитрий СТЫЦЮК (ТСК "Торнадо-дэнс") и другие.

В этом году юбилейный фестиваль получился более чем представительным – на турнир собрались гости из Китая и Японии, Москвы и Читы, Абакана и Тюмени, Омска и Южно-Сахалинска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Не были разочарованы и зрители – в конкурсе приняли участие сильнейшие пары Дальнего Востока и Сибири, а также дуэты из Москвы, Вологды, Абакана, Ростова-на-Дону, Читы, Китая и Японии. А в завершение танцевального праздника на паркете FESCO Hall выступили победители первенства России по формейшн (групповые соревнования команд в европейских или латиноамериканских спортивных танцах) из Тюмени и танцоры ансамбля "Улыбка" – одного из лучших танцевальных коллективов Дальнего Востока.