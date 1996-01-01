Ставка на гол

Футбольные болельщики в ожидании. Финальный матч как всегда соберет миллионы телезрителей по всей России. Многие не просто созерцают футбольное действо. Болельщики штурмуют спортивные бары, а организаторы спортивных тотализаторов зарабатывают на спортивном азарте.

Букмекерский бизнес давно не видел такого обилия клиентов. Запрет на игорный бизнес послужил катализатором развития букмекерского дела: и любители азарта, и некоторые бывшие владельцы казино обратили внимание на легальный способ испытывать фортуну и заработать деньги. Хотя букмекерские конторы в сравнении с игорным бизнесом приносят гораздо меньше прибыли – на первый план выходит оборот средств. А вот сделать ставку на исход спортивного события может каждый совершеннолетний человек, так как ставки начинаются от 100 рублей и выше, в размерах ставки ограничения практически отсутствуют.

Матч между Германией и Аргентиной. Пока во Владивостоке на стадионе «Динамо» шел концерт, фанаты футбола занимали кресла в барах. К началу трансляции почти во всех спортивных барах уже не было мест. Поэтому корреспондент «ЗР», не позаботившись заранее о броне, смотрела матч стоя. Но все это мелочи по сравнению с атмосферой, которая царила во время трансляции.

Крики разочарования болельщиков не случайны. В баре, где я была, ставили на Аргентину. Я не знаток, поставила на немцев. Итог - несколько тысяч рублей прибыли. Теперь я точно понимаю, почему этот бизнес обречен на успех. Можно не только спортивное зрелище посмотреть, но и на мороженое заработать.

«Как правило, у нас не бывает крупных проигрышей, редко бывает такое, что человек достает последние деньги, чтобы сделать ставку, - комментирует Дмитрий НОСКОВ, управляющий пунктом приема ставок «Христофор Колумб». - Люди ясно осознают, сколько и на кого ставить. Но главное - не увлекаться».

Вообще представители этого бизнеса подчеркивают, что спортивные соревнования мирового масштаба, как правило, служат причиной всплеска интереса к ставкам. Причем, как отмечают многие игроки букмекерского рынка, самый популярный вид спорта конечно же футбол. Далее идет хоккей (зимой) либо баскетбол (летом), «немировой» футбол, также ставят и на теннис.

«Конечно, такие мероприятия, как Чемпионаты мира и Европы по футболу, Чемпионат мира по хоккею, привлекают нам немало новых клиентов, - сообщили в пункте приема ставок «Че Гевара». - К Олимпийским играм интерес значительно меньше, чем к мировым футбольным и хоккейным мероприятиям. Зачастую, для того чтобы сделать ставки, к нам приходят люди, которые до этого не принимали участия в таких пари. А те, кто всерьез увлекается ставками на спорт, ставят не только на игры Чемпионата мира, но и на спортивные мероприятия, проходящие в пределах страны».

Максимальная выплата джекпота по России в компании Fonbet составила 23 млн руб. Во Владивостоке максимальный выигрыш – около 1 млн рублей. За идущий ЧМ по футболу самая крупная ставка зафиксирована в Уссурийске - полмиллиона, а выплата составила 780 тыс. руб. Причем именно жители Уссурийска, как показал ЧМ по футболу-2010, прославились крупными ставками. Стоит также отметить, что ставки 200 или 300 тыс. руб. – не редкость.

В «тихое» время, когда в мире не гремят дудки футбольных фанатов, букмекерские конторы не отдыхают. Например, во Владивостоке, как рассказал Дмитрий Носков, есть такие энтузиасты, которые довольно часто делают ставки и на игры Луч-Энергия, а пессимисты ставят против него. После того как «Луч» выбыл из высшей лиги, интерес к ставкам на него заметно снизился.

«Вместе с тем мы постоянно ощущаем интерес гостей к событиям, происходящим в Премьер-лиге по футболу европейских стран: Англии, Германии, Италии, Франции. Например, в ППС «Манджуръ», где все создано для комфортабельного просмотра, собирается до 50 болельщиков на каждый матч. Ведь когда ты поставил 100 рублей на любимую команду, смотреть матч гораздо интересней. Стоит отметить, что, поставив в тотализаторе всего 30 рублей и угадав все 15 исходов, можно претендовать на получение джекпота, который равен по состоянию на 6 июля 2010 года 31 млн рублей», - прокомментировал управляющий «Христофор Колумб».

Как отмечают многие игроки рынка, данный вид бизнеса очень интересен. Делая ставку, человек руководствуется своей интуицией, знанием спорта. Выбор события всегда остается за ним, а дело пунктов приема ставок – принять его мнение.

«Здесь есть простор для развития, роста, возможность проявить креативность, - отметил Дмитрий Носков. - Мы открыли сразу несколько площадок во Владивостоке, далее планируем освоить Приморский край, Дальний Восток и, если получится, «завоевывать» среднюю полосу России. Для клиентов у нас существуют своеобразные бонусы: мы дарим клиентам пригласительные билеты на Comedy Club, который в нашем городе возобновился с марта, проводим различные акции. В дальнейшем планируем проводить конкурсы, разыгрывать призы среди клиентов, которые делают верные прогнозы спортивных событий. Таким образом, перспективы у букмекерских контор еще есть, причем довольно неплохие».