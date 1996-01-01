«Мягкие борта» появятся на стадионе «Авангард»

На стадионе «Авангард» проводится ряд работ по реконструкции. В этом году на эти цели из бюджета города выделено 10 млн руб.

Уже обновили деревянный борт, построили административный модуль, где будут располагаться душевые, туалеты, медчасть, раздевалки и мастерские. Планируется, что модуль вступит в строй уже в конце июля. Как сообщили в управлении информационно-методической работы в сфере нравственного и физического развития населения администрации Владивостока, в ближайшее время из Польши должны привезти надувные борта. Поэтому уже в нынешнем сезоне гонщики будут кататься на обновлённом стадионе с так называемыми «мягкими бортами», которые должны быть на соревнованиях высокого уровня.