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Пролетая над горой Медвежьей
С 18 по 24 июля впервые на территории Дальнегорского городского округа пройдет чемпионат Дальнего Востока по разновидности парашютного спорта - параглайдингу. Параглайдинг – это полеты в восходящих потоках воздуха (парение) на специально сконструированных парашютах.
Подготовленный спортсмен в подходящих условиях может часами планировать на таком парашюте в воздухе, перемещаясь на десятки километров. Пилот, не используя вспомогательной техники, стартует с открытых площадок на вершинах скал, с крутых склонов и т.п.
Инициатором проведения соревнований стала Приморская федерация параглайдинга. Как сообщил ее председатель Алексей КАРЛИН, программа соревнований в Дальнегорском городском округе в зачет чемпионата Дальнего Востока предполагает состязания в двух дисциплинах: полет по заданному маршруту и полет на открытую дальность. Кроме того, будут проведены соревнования на точность приземления.
Старты планируются с горы Медвежья в окрестностях села Краснореченский. Полеты по заданному маршруту предполагают большую высоту перемещения – до 800 метров. При этом контроль за прохождение маршрута будет проходить по космическим карманным навигаторам.
Каждому спортсмену в карманный навигатор будут введены координаты условных точек, которые они должны достичь. При проведении полетов на открытую дальность спортсмены будут стараться улететь как можно дальше от точки старта.
В рамках проведения городских соревнований по параглайдингу пройдет первенство ДГО на точность приземления. Конечным пунктом, скорее всего, станет точка в Матросовском распадке (Дальнегорск). Сложный рельеф местности в окрестностях Дальнегорска формирует множество восходящих потоков - как раз то, что и нужно парапланеристам. Это стало одним из факторов для выбора этих мест для проведения соревнований. Учли в Федерации парглайдинга и то, что в Дальнегорске есть свои энтузиасты этого экстремального вида спорта.
Заявки на участие в соревнованиях уже подали спортсмены из Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей. Ожидается, что в соревнованиях примут участие до 30 пилотов. Подробнее с программой соревнований, участниками и организаторами можно познакомиться на форуме сайта «Параплан ДВ» paraplandv.ru.
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