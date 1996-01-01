Танцевальный фейерверк от «Звезд Приморья»

По 20-летней истории фестиваля можно следить за развитием танцевального спорта на Дальнем Востоке. Начав свое существование в 90-е, фестиваль очень быстро завоевал популярность, получил российский, а затем и международный статус. На этот турнир традиционно собирались пары со всех уголков России, приезжали спортсмены из-за рубежа. На площадке «Звезд Приморья» с показательной шоу-программой выступали лучшие российские и зарубежные пары. Это дало мощный толчок развитию танцевального движения не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке – к фестивалю готовились, его ждали, на него равнялись.

К сожалению, финансовый кризис прошлого года не замедлил сказаться на «Звездах Приморья» – финансирование было сокращено, фестиваль стал проводиться в один день, сократилась шоу-программа. Но юбилейный, 20-й фестиваль, не мог быть посредственным. Поэтому организаторы турнира – администрация Приморского края, ансамбль «Улыбка» и клуб «ТангоПерекресток» - приложили максимум усилий для того, чтобы Праздник Танца удался.

«Основной упор мы сделали на то, чтобы пригласить статусную судейскую бригаду, и это сразу дало свой результат, - говорит президент фестиваля, заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН. – На фестиваль приехали танцоры не только Дальнего Востока, но и Сибири, и центральных городов России. Такого количества иногородних пар не было на фестивале уже несколько лет».

Именно это и придало турниру особую интригу – в финальных соревнованиях, помимо приморских и хабаровских пар, участвовали дуэты из Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, Читы, Абакана, Новосибирска, Японии. Итоговый расклад получился очень интересным.

Например, первые два призовых места во взрослой возрастной категории (D и C класс) по европейской программе танцев заняли представители омского клуба Step by step Илья СЕРОВ - Александра ЖИГАДЛО и Дмитрий КНЯЗЕВ - Галина ЛАЗАРЕВА. Среди молодежных танцевальных дуэтов в латиноамериканской программе на первом месте – Иван ГОРИВАНОВ и Кристина ЗАМОРОЧКО («Олимпия», Хабаровск), на втором – Никита ПИВОВ и Антонина ЖУКОВА («Новация», Санкт-Петербург).

В одной из самых зрелищных программ - соревнованиях по латиноамериканской программе среди взрослых танцоров - первое место заняли Денис ПОПОВ и Ирина ЧЕРНОВА, воспитанники Ирины СОЛОВЬЕВОЙ и Виталия ПОПОВА, которые являются четырехкратными обладателями Кубка губернатора Приморья (этот приз традиционно разыгрывался на фестивале вплоть до прошлого года). На втором месте – гости из Японии – Юмия КУБОТА и Рара КУБОТА.

Призовые места среди детей и юниоров разделили между собой приморские и хабаровские пары. Среди детей 10-12 лет лучшим был признан владивостокский дуэт Владислав СТЫЦЮК и Дарья СМОЛЬНИКОВА («Торнадо-дэнс»). Первое место как в европейской, так и в латиноамериканской программе в возрастной группе 14-15 лет заняла пара из Хабаровска – Алексей ДЕГТЯРЕВ и Анастасия НОВИКОВА («Созвездие»). Среди танцоров 12-13 лет лучшей в европейской программе стала пара из владивостокского клуба «Созвездие улыбок» - Никита ТЕРЕШИН и Полина ПУСТОВАЛОВА. В латиноамериканской программе лучшим был признан дуэт из Хабаровска – Вадим ФИЛИПЧИК и Татьяна ЯРЕМЧУК («Созвездие»).

В завершение танцевального праздника на паркете FESCO Hall выступили победители первенства России по формейшн из Тюмени и танцоры ансамбля «Улыбка» - одного из лучших танцевальных коллективов Дальнего Востока.

Итак, танцевальный сезон-2010 завершился. Заключительный аккорд под названием фестиваль «Звезды Приморья» получился гармоничным и уверенным. Однако и участники, и болельщики, и зрители очень надеются, что в следующем году к фестивалю вернется былой масштаб и статус самого крупного турнира Дальнего Востока. Танцевальное движение развивается в регионе активно, с каждым годом набирают мощь турниры в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Приморье не должно остаться позади…

По традиции информационным партнером «Звезд Приморья» выступает Издательская компания «Золотой Рог».