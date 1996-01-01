500 друзей регаты «Семь футов»

Регата «Кубок Семь футов», стартующая во Владивостоке 10 июля, соберет под свои знамена около 500 яхтсменов со всего мира.

С 10 по 19 июля на акватории Амурского залива уже в 11-й раз состоится традиционная регата «Кубок Семь Футов». Самое важное событие регаты, на которое съезжаются гонщики не только из России – из Москвы и Екатеринбурга, но и со всего мира – из Японии, Кореи, Индии, Италии и Пакистана - это международные матчевые гонки, которые имеют 2-ю категорию Международной Федерации парусного спорта (ИСАФ). А это уровень континентальных Чемпионатов! Гонки, которые начнутся 15 июля, будут проходить на яхтах класса «Плату 25».

На матч-рейс приезжают шкиперы, входящие в первую сотню мирового рейтинга. Приморский край представят два сильнейших экипажа в этом виде парусных гонок. Судить будут не только опытные приморские судьи, но и национальные и международные ампайры из Екатеринбурга, Японии, Финляндии, Индии и Германии. Параллельно с матчевыми гонками (17 и 18 июля) пройдут гонки флота в ранге Всероссийской регаты. Одна из гонок будет посвящена памяти Владимира ВЫСОЦКОГО.

Фестиваль откроется 10 июля гонками на лодках класса «Дракон».