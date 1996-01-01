Прямая трансляция четвертьфинального матча ЧМ-2010 в New Wave Cinema

В субботу, 3 июля (а если точнее, то в ночь с субботы на воскресенье), в Премьер-зале кинотеатра New Wave Cinema пройдет прямая трансляция четвертьфинального матча ЧМ-2010 в ЮАР, на котором встретятся сборные Аргентины и Германии.