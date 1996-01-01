Будет где сыграть в хоккей и керлинг

Концертно-спортивный комплекс будет построен в пригороде Владивостока. Он будет включать две ледовые арены, на каждой из которых можно проводить хоккейные матчи. При необходимости арены трансформируются в одно большое поле, что позволит проводить конькобежные состязания. Предусмотрены дорожки для керлинга. Место под строительство комплекса выбрано на улице Находкинская (район ст. Спутник).

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, в настоящее время подведены итоги конкурса на выполнение строительно-монтажных работ и разработку рабочей документации по объекту «Строительство концертно-спортивного комплекса в г. Владивостоке».

Победителем признано федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России») из Хабаровска.

Строительство во Владивостоке концертно-спортивного комплекса на 7,5 тыс. зрительских мест входит в число приоритетных инвестиционных проектов.

Как неоднократно отмечал губернатор Сергей ДАРЬКИН, строительство крытой ледовой арены позволит развивать во Владивостоке зимние виды спорта, в том числе - хоккей. Тренироваться в новом спорткомплексе смогут как профессиональные спортсмены, так и рядовые жители города, ведущие активный образ жизни.

Кроме того, спорткомплекс может использоваться и как огромный зрительный зал - для проведения концертов, и как выставочная площадка. На строительство комплекса в краевом бюджете этого года предусмотрено 100 млн руб.