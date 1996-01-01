Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Будет где сыграть в хоккей и керлинг
Концертно-спортивный комплекс будет построен в пригороде Владивостока. Он будет включать две ледовые арены, на каждой из которых можно проводить хоккейные матчи. При необходимости арены трансформируются в одно большое поле, что позволит проводить конькобежные состязания. Предусмотрены дорожки для керлинга. Место под строительство комплекса выбрано на улице Находкинская (район ст. Спутник).
Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, в настоящее время подведены итоги конкурса на выполнение строительно-монтажных работ и разработку рабочей документации по объекту «Строительство концертно-спортивного комплекса в г. Владивостоке».
Победителем признано федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России») из Хабаровска.
Строительство во Владивостоке концертно-спортивного комплекса на 7,5 тыс. зрительских мест входит в число приоритетных инвестиционных проектов.
Как неоднократно отмечал губернатор Сергей ДАРЬКИН, строительство крытой ледовой арены позволит развивать во Владивостоке зимние виды спорта, в том числе - хоккей. Тренироваться в новом спорткомплексе смогут как профессиональные спортсмены, так и рядовые жители города, ведущие активный образ жизни.
Кроме того, спорткомплекс может использоваться и как огромный зрительный зал - для проведения концертов, и как выставочная площадка. На строительство комплекса в краевом бюджете этого года предусмотрено 100 млн руб.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы