Инвалиды Приморья приняли участие в Чемпионате России по футболу

Футбольный матч Первой Лиги Чемпионата России по футболу проходил между командами «Луч» (г. Владивосток) и «Мордовия» (г. Саранск). Активную поддержку своей команде оказывали представители общественных объединений инвалидов Приморского края.

В результате напряженной, захватывающей игры победителем соревнований со счетом 2:0 стала команда «Луч» (г. Владивосток).

После матча футболисты «Луча» встретились со своими главными болельщиками – инвалидами Приморского края и поблагодарили их за поддержку.

Артем Моисеенко, член регионального Координационного совета общественных объединений партии «Единая Россия», руководитель общественной организации инвалидов-спинальников «Ковчег», инвалид I группы: «Для инвалидов каждое участие в таком крупном и важном для спортивной жизни региона мероприятии – это возможность ощутить себя равноправным членом общества. Безусловно, спорт играет большую роль в области реабилитации и социальной адаптации инвалидов. И этот фактор необходимо учитывать при формировании достойных условий жизни инвалидов.

Так, этим летом на о. Клыкова состоится дальневосточный лагерь «Инвалето-2010», одним из ключевых направлений которого будет проведение целого ряда спортивных соревнований среди людей с ограниченными возможностями».