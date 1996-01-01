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Фестиваль в ритме аргентинского танго

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Страстное аргентинское танго приобретает во Владивостоке все больше поклонников – об этом свидетельствует возрастающий интерес к уже ставшему традиционным международному фестивалю «ТангоПерекресток». В этом году фестиваль пройдет во Владивостоке уже в четвертый раз.

Родившись в Аргентине, танго давно завоевало почти весь мир. Танго играют, танго танцуют, танго поют, танго рисуют. В Санкт-Петербурге и Москве ежегодные фестивали аргентинского танго стали традиционными и очень популярными праздниками. Фестивальные мероприятия собирают огромную зрительскую аудиторию не только в концертных залах, но и на открытых площадках города. Во Владивостоке первый фестиваль аргентинского танго, организованный клубом «ТангоПерекресток» и Театром танца «Созвездие улыбок», прошел в 2007 г. Владивостокская публика с большим энтузиазмом поддержала начинание, до предела наполняя все большие и маленькие фестивальные залы. А их, надо сказать, было немало: в программу первого фестиваля вошли танго-вечера на открытых площадках города, мастер-классы звезд аргентинского танго мирового уровня, фестивальная демонстрация фильмов о танго в кинотеатре «Океан», домашний турнир среди танцевальных дуэтов Владивостока, танцующих аргентинское танго, открытые и закрытые светские танго-вечера и, конечно, гала-концерт. Фестиваль настолько понравился жителям Владивостока, что его решено было сделать традиционным. В этом году он пройдет с 17 по 26 июня, и его программа, как и всегда, обещает быть очень разнообразной.

«Начинается фестиваль 17 июня с кинопоказов в кинотеатре «Океан», которые будут проходить ежедневно в 19.00 в зале «Меридиан», - рассказывает Сергей БЕЛОКОПЫТОВ, один из организаторов фестиваля и руководителей клуба «ТангоПерекресток». – После кинопоказа 20 июня в «Океане» пройдет танго-вечеринка с участием владивостокских милонгеро. Традиционным для нашего фестиваля стало приглашение пар мирового уровня, танцующих аргентинское танго. В этом году в гала-концерте примут участие Алексей БАРБОЛИН и Юлия ЗУЕВА – лучшая российская пара, танцующая аргентинское танго. Этот дуэт уже знаком приморским зрителям – Алексей и Юлия были гостями фестивалей «ТангоПерекресток» и «Звезды Приморья». В этот раз они привезут обновленную программу. В гала-концерте также примут участие тангеро нашего клуба и танцоры из других клубов Владивостока: «Барио Латино», «Фламенко», «Каури», «Созвездие улыбок». Уже стало традицией, что гала-концерт фестиваля – это не просто выступление танцевальных пар, это спектакль, в котором принимают участие и пары с мировым именем, и местные танцоры. Каждый раз мы стараемся не просто показать танцевальные номера, но и рассказать историю, связанную с танго. В этом году это будет путешествие во времени в рамках одного города. Кроме этого, в рамках фестиваля пройдут семинары и мастер-классы для участников клуба «ТангоПерекресток», а завершится фестивальный марафон 26 июня праздничной милонгой, в которой примут участие как начинающие, так и опытные милонгеро Владивостока».

Кстати, по словам Сергея Белокопытова, милонгеро – люди, которые постоянно посещают милонги, танцуют и получают от этого удовольствие, – это главное достояние клуба «ТангоПерекресток». Причем многие из них стараются побывать на танго-фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Европе и Азии. А это значит, что танго-среда расширяется. И не только во Владивостоке. Примеру Сергея Белокопытова и Жанны САВЕНКО - основателей первого на Дальнем Востоке клуба аргентинского танго - последовали тангеро в Уссурийске и Хабаровске, где совсем недавно появились свои танго-клубы. Значит, и аудитория фестиваля с каждым годом становится все шире.

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