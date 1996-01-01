Не нужен нам тренер российский

Весьма приличная игра «Луча-Энергия» под руководством первого испанского тренера за всю историю российского футбола Франсиско АРКОСА невольно ставит вопрос: а нужен ли приморской команде новый наставник?

В десяти стартовых турах первенства под руководством Леонида НАЗАРЕНКО желто-синие одержали две победы, четыре матча свели вничью и в четырех проиграли, набрав 10 очков. В пяти следующих матчах с 35-летним жизнерадостным испанцем «Луч» набрал те же 10 очков, в том числе впервые в сезоне добился двух домашних побед подряд (3:1 над «Нижним Новгородом» и 2:0 над «Мордовией во вторник).

Аркос подписал 3-летний контракт с «Лучом» в январе 2008 г. Произошло это по протекции тогдашнего главного тренера желто-синих хорвата Зорана ВУЛИЧА, которому испанец ассистировал еще в «Хайдуке». В Россию Аркос приехал как специалист по физподготовке, в 2008 г., не найдя общего языка с Вуличем, работал с дублем «Луча», затем вернулся в главную команду. Во Владивостоке выходец из Аликанте освоил русский язык, доказал свою профпригодность и... женился. Избранницей тренера стала красавица Катя, переводчик с испанского, родившая Франсиско дочь Софию. На вопрос корр. «ЗР», готов ли сам Аркос занять пост главного тренера без приставки и.о., испанец ответил уклончиво: «Я всегда, и сейчас, и когда был тренером по физподготовке, стараюсь работать как можно эффективнее. А должность не главное. Мой контракт истекает 31 декабря, и я намерен трудиться с максимальной пользой весь оставшийся период».