«Луч-Энергия»: Несчастный случай, какой уже по счету

«Луч-Энергия», все еще не определившийся c кандидатурой нового наставника, получил чувствительную оплеуху, проиграв в Краснодаре одноименному клубу 0:3. Пикантность ситуации придает очередной удачный день бывшего игрока желто-синих Александра ТИХОНОВЕЦКОГО, чей дубль принес победу «Нижнему Новгороду».

«Сегодня мы проиграли сильной, мобильной команде, которая очень слаженно действует как в обороне, так и в атаке и обладает великолепной полузащитой, - отметил на послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера «Луча-Энергия» Франсиско АРКОС. - Нам было трудно противостоять лидеру первенства. Необязательный пенальти в наши ворота и удаление вратаря КОТЛЯРОВА поставили крест на наших надеждах сравнять счет. В нашей команде достаточно квалифицированных футболистов, которые способны играть намного лучше, чем в сегодняшнем поединке. Считаю результат несчастным случаем, от которого, надеюсь, мы очень скоро оправимся и начнем показывать достойную игру».

При этом исполнительный директор Анатолий БЕЗНЯК заверяет, что озвученный план на сезон - место с третьего по седьмое - сохраняется. С каким главным тренером во главе - пока загадка. Ранее пресса озвучивали фамилии ОБОРИНА, ЧЕРЧЕСОВА и КОРЕШКОВА. «Это все домыслы, - уверяет Анатолий Безняк. - Никаких переговоров сейчас не ведется. С Обориным переговоры были в прошлом году, а с Черчесовым был разговор у спортивного директора Олега ФЛЕГОНТОВА, но без всякой конкретики. Ни с кем мы конкретные переговоры не вели, мы собирали информацию и ничего более».