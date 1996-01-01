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Скоростной спуск определил победителей
23 мая на острове Русский прошел 1-й этап Кубка Владивостока по МТБ в дисциплине – скоростной спуск. Мероприятие собрало 35 участников по категориям «юниоры», «элита», «любители».
Трасса на о. Русском позволяет участвовать байкерам со смежных, менее экстремальных велодисциплин, или с начальным уровнем подготовки. Опасные и техничные секции можно было объехать или пройти на безопасной скорости. Поэтому впервые была выделена группа любителей, в которой стартовали все желающие, даже на кантрийных велосипедах. Скоростной спуск (даунхилл, англ. downhill — «вниз с холма») — это экстремальная гоночная дисциплина горного велосипеда, суть которой заключается в прохождении трассы по естественному рельефу, по обозначенной трассе на склоне горы на время. Типичная трасса даунхилла содержит в себе различные по сложности участки, преимущественно используются естественный ландшафт: крутые спуски, каменистые участки, секции для прыжков.
Победу в «элите» одержал известный райдер Денис Зарецкий, стартовавший на трейловом короткоходном двухподвесе. Второе место – Андрей Голотвин, третье - Роман Нестеренко.
У «юниоров» первую в своей гоночной карьере победу одержал Александр Латкин, проиграв лидеру в «элите» менее секунды. На вторую ступень пьедестала поднялся Максим Шувалов, на третью – Максим Шиврин.
У «любителей» победу одержал Артем Марченко, второе место занял Михаил Дзёмин, третье – Юлия Карпова.
Организатором мероприятия выступил Экстрим-клуб г. Владивостока.
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