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Тхэквондисты пофестивалили

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Удивительное мастерство в тхэквондо впервые на широкой публике и большой арене спорткомплекса "Олимпийский" во Владивостоке продемонстрировали приморские спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Они выступили в минувшее воскресенье, 16 мая, в рамках Фестиваля тхэквондо.

Одновременно состоялся второй этап чемпионата и первенства Приморского края по тхэквондо ВТФ, по итогам которого будет формироваться сборная края для участия во всероссийских состязаниях. Молодежная сборная Приморья по тхэквондо ВТФ на дальневосточных соревнованиях, прошедших в Хабаровске, уже завоевала путевку на участие в Спартакиаде молодежи России.

На состоявшихся 16 мая состязаниях отличную технику, отмеченную специальным кубком, показал спортсмен из клуба "Торнадо" Алексей КОЛДИН, которого тренирует председатель Ассоциации тхэквондо Владивостока, преподаватель высшей категории, мастер спорта России Денис ЛЕБЕДЕВ.

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