"Луч-Энергия": Отступать некуда - впереди Брянск

21 мая в 11-м туре первенства России по футболу в первом дивизионе "Луч-Энергия" принимает брянское "Динамо". Начало матча в 19 часов, билеты в кассах стадиона "Динамо": 19, 20 мая с 12 до 18 часов, 21 мая с 12 до 19 часов.

На сегодняшний день динамовцы замыкают турнирную таблицу, набрав шесть очков в девяти матчах. Неудачный старт брянской команды повлек за собой отставку главного тренера Софербия ЕШУГОВА, которого на тренерском мостике сменил знаменитый в прошлом вратарь, а ныне тренер Сергей ОВЧИННИКОВ. В последних двух турах динамовцы обыграли курский "Авангард" - 1:0 и сыграли вничью с белгородским "Салютом" - 2:2.

В рамках первого дивизиона "Луч-Энергия" и "Динамо" встречались четыре раза: три победы на счету приморцев и один матч завершился вничью. Разница мячей - 6:1 в пользу нашей команды.