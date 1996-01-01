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Мария Яворская мечтает об Олимпиаде
Восьмикратная чемпионка России по боксу Мария ЯВОРСКАЯ готовится в Находке к новым соревнованиям. В июне ей предстоит участие в двух международных турнирах в Украине и Греции, а в сентябре девушка отправится на чемпионат мира в Барбадосе.
Ежедневные тренировки заслуженного мастера спорта России по боксу Марии проходят под руководством ее постоянного тренера Олега НУРИЕВА. В детско-юношеской спортивной школе "Водник" Мария готовится к очередному выездному турне. "С 23 мая начинаются тренировочные сборы национальной команды по боксу, сразу после них отправлюсь на международный турнир в Украине, затем в Грецию на остров Кипр. Эти соревнования входят в цикл подготовки к чемпионату мира", - говорит Яворская.
Заслуженный тренер России Олег Нуриев ставит перед своей подопечной амбициозную, но выполнимую задачу - попадание в сборную России на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. Напомним, что в 2009 году международный олимпийский комитет включил женский бокс в программу игр. Соревнования будут проходить в трех весовых категориях - до 51, до 60 и до 75 кг. Именно в последнем весе долгое время выступала Мария Яворская. Из восьми золотых медалей чемпионата России шесть она завоевывала в категории до 75 кг.
Финансовую поддержку Марии Яворской и Олегу Нуриеву в поездках оказывают администрация Находки и краевая Школа высшего спортивного мастерства.
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