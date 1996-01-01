Приморская легкая атлетика вырастила достойную смену

Во Владивостоке на стадионе "Динамо" 15-16 мая проходило первенство ДФО по легкой атлетике среди юниоров и юниорок 1991-92 г.р. и юношей и девушек 1993-96 г.р.

За звание победителей соревновались команды Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской и Амурской областей, Еврейской автономной области и Якутии. Звание победителей соревнований досталось команде хозяев, далее расположились Амурская область и Хабаровский край.