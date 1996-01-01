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Спидвей во Владивостоке: Главное, не сглазить
Совсем недавно многих любителей спидвея волновала ситуация с обеспечением достойного приема гонщиков на знаменитом стадионе "Авангард". Однако, по словам тренера СК "Восток" Игоря СТОЛЯРОВА, вопрос о благоустройстве стадиона уже решен.
"Насколько я знаю от руководства, в этом году после нашего отъезда на сборы начнется, по-видимому, первый этап реконструкции стадиона, в рамках которого будут установлены мягкие борта, что сейчас, согласно регламенту, является обязательным условием проведения соревнований. Наконец-то будут сделаны душевые кабины", - говорит наставник "Востока".
При этом тренер считает, что весь стадион нуждается в реконструкции. Однако ее начало уже положено, и это является заслугой администрации Владивостока. Игорь отметил: "Радует то, что администрация города все-таки идет на это. Хотя все понимают, что забот в городе и без стадиона хватает. Это радостная весть". Более того, Столяров уверен, что если приложить руки и довести дело до конца, то трек "Авангарда" ничем не будет уступать другим российским и заграничным. Безусловно, у тренера "Востока", помимо заботы о готовности местного стадиона к гонкам, есть много других, одной из которой является состояние техники. По его словам, не только гонщики, но и механики, которых у "Востока" трое: Константин ТЫЩУК, Андрей ПАНХАЙ, а также мастер спорта Игорь ШВЕЦ, следят за состоянием мотоциклов. К ним замечаний нет. Как следствие - последние 3-4 года техника практически ни разу не подводила.
Что касается ее обновления, то администрации клуба и города выполняют свои обещания по поводу финансирования команды. "В это входит закупка запчастей и техники. Поэтому в данный момент мы ни в чем не нуждаемся", - заверяет Столяров. По его словам, в данный момент пятеро наших спортсменов весьма успешно выступают за иностранные клубы. В польской лиге - это Алексей ХАРЧЕНКО, Вячеслав КАЗАЧУК, братья ЛАГУТА и Вадим ТАРАСЕНКО. "Я думаю, что у нас таких спортсменов еще наберется человек шесть в ближайшем будущем. Более того, некоторые иностранные спортсмены будут учиться у нас", - говорит знаменитый в прошлом гонщик.
Поиском спонсоров занимается как он лично, так и руководство клуба. При этом на протяжении многих лет "Востоку" оказывают поддержку две компании: "1000 размеров" и "АРГО", в адрес которых Игорь Столяров сказал слова огромной благодарности.
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