www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.21 р. 100 JPY: 57.9 р.
EUR: 76.05 р. 10 CNY: 96.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Спидвей во Владивостоке: Главное, не сглазить

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Совсем недавно многих любителей спидвея волновала ситуация с обеспечением достойного приема гонщиков на знаменитом стадионе "Авангард". Однако, по словам тренера СК "Восток" Игоря СТОЛЯРОВА, вопрос о благоустройстве стадиона уже решен.

"Насколько я знаю от руководства, в этом году после нашего отъезда на сборы начнется, по-видимому, первый этап реконструкции стадиона, в рамках которого будут установлены мягкие борта, что сейчас, согласно регламенту, является обязательным условием проведения соревнований. Наконец-то будут сделаны душевые кабины", - говорит наставник "Востока".

При этом тренер считает, что весь стадион нуждается в реконструкции. Однако ее начало уже положено, и это является заслугой администрации Владивостока. Игорь отметил: "Радует то, что администрация города все-таки идет на это. Хотя все понимают, что забот в городе и без стадиона хватает. Это радостная весть". Более того, Столяров уверен, что если приложить руки и довести дело до конца, то трек "Авангарда" ничем не будет уступать другим российским и заграничным. Безусловно, у тренера "Востока", помимо заботы о готовности местного стадиона к гонкам, есть много других, одной из которой является состояние техники. По его словам, не только гонщики, но и механики, которых у "Востока" трое: Константин ТЫЩУК, Андрей ПАНХАЙ, а также мастер спорта Игорь ШВЕЦ, следят за состоянием мотоциклов. К ним замечаний нет. Как следствие - последние 3-4 года техника практически ни разу не подводила.

Что касается ее обновления, то администрации клуба и города выполняют свои обещания по поводу финансирования команды. "В это входит закупка запчастей и техники. Поэтому в данный момент мы ни в чем не нуждаемся", - заверяет Столяров. По его словам, в данный момент пятеро наших спортсменов весьма успешно выступают за иностранные клубы. В польской лиге - это Алексей ХАРЧЕНКО, Вячеслав КАЗАЧУК, братья ЛАГУТА и Вадим ТАРАСЕНКО. "Я думаю, что у нас таких спортсменов еще наберется человек шесть в ближайшем будущем. Более того, некоторые иностранные спортсмены будут учиться у нас", - говорит знаменитый в прошлом гонщик.

Поиском спонсоров занимается как он лично, так и руководство клуба. При этом на протяжении многих лет "Востоку" оказывают поддержку две компании: "1000 размеров" и "АРГО", в адрес которых Игорь Столяров сказал слова огромной благодарности.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru