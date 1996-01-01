Большой парус ждут в июне

Во Владивостоке в минувшие выходные прошла первая в этом году парусная регата с участием юных яхтсменов, вернее две: на акватории Амурского залива одновременно происходило первенство Приморского края по парусному спорту среди молодежи и первенство Владивостока среди юношей и девушек.

Яхтсмены задержались с открытием сезона почти на две недели. По словам пресс-службы яхт-клуба "Семь футов", причин, по которым паруса клуба и коллег по парусному цеху сегодня нет на горизонте, - две. Во-первых, холодно! По словам менеджера "Семь футов" Татьяны ЕРМАКОВОЙ, по традиции первыми сезон открывают детско-юношеские группы яхт-клубов. И, поскольку погода в мае не особо балует, было решено поберечь молодых яхтсменов. Вторая причина не менее важная - наши опытные яхтсмены защищают честь флага страны и своих клубов на традиционной ежегодной парусной регате в Южной Корее.

Первая гонка на родной акватории, а с ними возвращение парусов на акваторию Владивостока произойдут через две недели - 2 июня начинаются матчевые гонки на Кубок Владивостока.