Наше "золото" в копилке Юниорской сборной России по кендо

С 9 по 11 апреля в г. Дебрецен (Венгрия) проходил чемпионат Европы по кендо (фехтование на бамбуковых мечах). В соревнованиях принимали участие команды из 35 стран.

Впервые за всю историю российского кендо чемпионом Европы среди юниорских сборных стала Юниорская сборная России по кендо, одержав победы над командами Румынии, Франции и Венгрии. В состав нашей сборной входили: Андрей Харченко (г. Владивосток), Геннадий Дубилин (г. Владивосток), Никита Иванов (г. Омск). Второе золото в копилку сборной России принес Геннадий Дубилин (г. Владивосток), который стал чемпионом Европы по кендо среди юниоров в индивидуальном зачёте.

Перед соревнованиями ребята проходили двухнедельную подготовку на территории Омской области под руководством главного тренера и вице-президента РФК Юориса Мишина.