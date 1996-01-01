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Приморские богатыри померились силушкой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федерация силовых единоборств Приморья и военные моряки провели 18 апреля на территории водноспортивной станции ТОФ открытый турнир по силовому многоборью на Кубок командующего флотом.

Помериться силой вышли 9 приморских богатырей. Они прошли пять этапов. Открывала соревнования буксировка (используется машина БРДМ весом 7 тыс. 600 кг, для этого этапа нужна была очень хорошая "дыхалка" и сила ног). Далее следовали бревно (вес боевого снаряда 100 кг, для этого "конкурса" нужны были сильные плечи и ноги), фермерская прогулка (перетаскивание двух баллонов по 100 кг, нужны сильные ноги, выносливость и крепкие плечи), кантовка (перемещение покрышки перекидным способом на расстояние 60 м весом 250 кг, надо сильные руки, крепкие связки рук и крепкие ноги), тяга становая (нужно оторвать штангу, собранную из колес большим диаметром и весом 300 кг, от земли и полностью с ней выпрямиться, а для этого нужны сильная спина и очень крепкие руки).

Победителем соревнований стал Андрей ГРИЦИК. Он выиграл три этапа из пяти. Второе место занял Александр МИРОШНИЧЕНКО, а 3-е место взял Максим РУДЕНКО. Стоит отметить, что все победители уже неоднократно принимали участие в подобных состязаниях и становились призерами турниров. Особенно удивил Сергей ЛОСКУТОВ, который весит менее 100 кг, что по богатырским меркам совсем немного, но тем не менее завоевал 4-е место!

По программе организаторов эти соревнования стали отборочным туром на "Кубок Победы", посвященный юбилею Великой Победы, который состоится 9 мая на центральной площади Владивостока. В нем будут принимать участие 10 сильнейших спортсменов. Популярность таких соревнований растет. Организаторы хотят пригласить спортсменов из Китая, Японии, Кореи и тем самым придать им международный статус. Возможно, планы удастся реализовать уже к празднованию Дня рождения Владивостока.

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