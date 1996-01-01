Что нам стоит спорт построить

К итогам зимней олимпиады в Ванкувере у хабаровчан двойственное отношение. Конечно, обидно, что сборную страны постигла неудача. Но как порадовали воспитанники хабаровского спорта! Конькобежец Иван СКОБРЕВ, начинавший в детско-юношеской спортивной школе «Локомотив», завоевал бронзовую медаль на дистанции в пять тысяч метров. А потом еще серебряную – на дистанции десять тысяч метров. Лыжник Александр ПАНЖИНСКИЙ отличился в спринтерской гонке классическим стилем, заслужив «серебро».

Конькобежка Юлия НЕМАЯ, показавшая отличный результат на старте, к сожалению, упала. И все же ее участие в двух зимних олимпиадах, ванкуверской и туринской, хабаровчане склонны считать достижением. Как и приглашение в женскую сборную по хоккею 16-летней Анны ПРУГОВОЙ, которая оказалась самым юным олимпийцем страны.

С обмена впечатлениями о прошедшей олимпиаде начался разговор с заместителем председателя правительства Хабаровского края – министром молодежной политики, спорта и туризма Сергеем ЛОПАТИНЫМ.

– Сергей Иванович, на развитие каких видов спорта делают акцент в Хабаровском крае? Что представляет собой профессиональный спорт на региональном уровне?

– В сентябре 2009 года коллегией министерства с учетом результатов, которые показывают наши спортсмены на всероссийских и международных соревнованиях, были определены приоритетные виды спорта. В первую группу включены легкая атлетика, бокс, пулевая стрельба, греко-римская борьба, конькобежный спорт, тяжелая атлетика. Во второй группе – биатлон, вольная борьба, велоспорт, лыжные гонки, пауэрлифтинг (силовое троеборье), стрельба из лука, спортивное ориентирование. В отдельную группу выведены массовые виды спорта – хоккей, хоккей с мячом, волейбол, баскетбол, футбол. Ими занимается более сорока тысяч жителей края.

Увеличилось количество спортсменов, входящих в основной и резервный составы сборных команд России. В 2006 году их было 55, в 2009 году – 74. Каждый год за выдающиеся достижения в спорте, в соответствии с постановлением губернатора, поощряется порядка 90 спортсменов и тренеров, премиальный фонд составляет 3,5 млн рублей. Наиболее перспективным спортсменам выплачивается стипендия.

В крае несколько профессиональных клубов. В их числе «Амур» (хоккей), «СКА-Нефтяник» (хоккей с мячом), «СКА-Энергия» и «Смена» (футбол), «Самородок» и «Динамо» (волейбол). Они существуют на средства учредителей и инвесторов. Краевой бюджет финансирует только детские спортивные школы по этим видам спорта.

– Массовость – атрибут прошлого, как субботники и демонстрации, или же она по-прежнему востребована?

– Интерес к занятиям спортом, здоровому образу жизни – важный элемент социальной политики. На этом строится стратегия развития физкультуры и спорта в стране, которая положена в основу соответствующих решений правительства Хабаровского края. В последние десять лет число жителей края, занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось со 150 до 233 тысяч человек. Только в городских округах и муниципальных районах ежегодно проходит около двух тысяч состязаний, в которых участвуют более 180 тысяч человек. Традиционны фестивали отраслевых профсоюзов «Азарт. Здоровье. Отдых», первенство по северному многоборью и национальным видам спорта коренных народностей Приамурья, сельские игры с участием представителей глубинки, соревнования ветеранов спорта, спартакиада госслужащих правительства и законодательной думы края. В рамках фестиваля профсоюзов проходит конкурс на самую спортивную семью, за первое место полагается приз губернатора – автомобиль «Волга». Эти мероприятия запоминаются неподдельной атмосферой товарищества.

Досье В Хабаровском крае 2232 спортсооружения, в их числе 22 стадиона, 3 Дворца спорта, 3 легкоатлетических манежа, 43 плавательных бассейна, стрелковый комплекс. По ФЦП развития физкультуры и спорта, которая осуществляется на принципах софинансирования, в последние годы в Хабаровске введен модульный спортивный комплекс «Олимпия» для сложно координационных видов спорта, на базе которого проходят занятия по художественной гимнастике детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ). Стоимость объекта – 107,0 млн рублей, из них 89,5 млн руб. – деньги муниципального бюджета. В краевом центре построен спорткомплекс на два тренировочных катка с искусственным льдом, где работает КГУ «Хабаровский краевой центр развития хоккея «Амур». Здесь также проводятся занятия по фигурному катанию, чемпионат города среди взрослых любительских команд по хоккею. Стоимость объекта – 750 млн рублей (краевых – 710 млн). Ведется строительство уникального крытого ледового стадиона для хоккея с мячом на 10 тысяч зрительских мест.

– Не Хабаровском единым жив край. Как дела в других местах, где наполняемость бюджета куда скромней? Есть ли в районах возможность развивать массовость, поддерживать детский спорт?

– Обеспеченность спортивными сооружениями в районах края пока отстает от нормативов, но муниципальные бюджеты, частные инвесторы, ведомственные структуры активно вкладывают средства в новое строительство. В Комсомольске-на-Амуре сдан универсальный спорткомплекс с игровым залом, залами борьбы, бокса, силовой подготовки. Здесь тренируются воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР), проводится много соревнований. Стоимость объекта – 150 млн рублей, из которых муниципальные – 132,5 млн руб. Всего в крае таких учреждений 40, и занимаются в них более 27 тысяч детей и подростков. С 2008 года число учащихся возросло на 20%.

Испытанный способ привлечения к спорту – спартакиады. Из практики последнего времени физкультурно-спортивные фестивали «Губернаторские состязания» школьников и допризывной молодежи. Впрочем, хватает и пассивности. Систематически занимаются физкультурой и спортом меньше половины студентов и учащихся. По охвату физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями и инвалидов край отстает от средних показателей по стране. Обнадеживает, что в ряде муниципальных районов сумели переломить ситуацию к лучшему.

– В марте в Ванино с участием губернатора открылся плавательный бассейн, эксплуатация которого была прекращена после ЧП в центральной России, когда обрушение кровли имело печальные последствия. Дворец спорта с бассейном построил Ванинский порт почти полвека назад. Сегодня спортивная база, созданная ведомствами и переданная муниципалитетам, выглядит не лучшим образом. Как добиться, чтобы она обновлялась?

– Там, где муниципалитеты действуют в сотрудничестве с ведомствами, в свое время возводившими и содержавшими спортивные сооружения, виден результат. В Хабаровске практически заново отстроен стадион «Локомотив», который теперь располагает искусственным футбольным полем и новыми легкоатлетическими дорожками. Реконструированы бассейны «Дельфин» и «Заря». В Комсомольске серьезные работы проведены на стадионах «Строитель», «Металлург», «Смена», «Авангард», обновлен ледовый дворец.

На средства краевого бюджета реконструирован Дом культуры Хабаровского судостроительного завода, где сегодня работает краевой культурно-спортивный комплекс «Русь» с залами борьбы и бокса. В Комсомольске-на-Амуре благодаря опять-таки региональному бюджету отремонтированы теннисные корты на набережной. Можно сказать, повезло жителям Чегдомына, где федеральный бюджет в рамках строительства Бурейской ГЭС профинансировал строительство универсального спортивного комплекса. Его стоимость – 316,0 млн рублей. Оборудование для спорткомплекса на 15,0 млн рублей поставлено по социальному проекту партии «Единая Россия». В настоящее время содержание комплекса принято на краевой бюджет.

– Вернемся к хабаровским призерам олимпиады. Первым тренером Ивана Скобрева был Виталий ВАЖНИН, Александра Панжинского – его отец Эдуард ПАНЖИНСКИЙ. Оба тренера – известные в прошлом спортсмены. Но всегда ли рядом с начинающими столь опытные наставники?

– Нехватка профессионалов, отток тренерских кадров – действительно проблема. Чтобы привлечь молодых специалистов, в крае действует программа образовательного кредита и сберегательного капитала, предусмотрены стимулирующие надбавки выпускникам вузов. Профессиональному росту способствуют курсы повышения квалификации.

– Сегодня бюджеты всех уровней формируются с трудом, тем не менее вашему министерству удалось добиться дополнительных ассигнований на развитие спорта? На что будут потрачены выделенные 50 миллионов?

– На развитие хоккея. Мы добились принципиального решения: наша молодежная команда принята в МХЛ – Молодежную хоккейную лигу. «Амур», основная команда, представлена в КХЛ – Континентальной хоккейной лиге. В «Амурских тиграх» – так теперь называется «молодежка» – играют воспитанники хабаровского хоккея в возрасте от 17 до 22 лет. Участие в МХЛ накладно: одни перелеты чего стоят! Но мастерство молодых хоккеистов можно повысить только в играх с сильнейшими сверстниками из других регионов России. На турнире в Подмосковье, где проводится квалификационный турнир, «Амурские тигры» начали с побед, и это позволяет надеяться, что в следующем году в первенстве МХЛ наша команда не затеряется.