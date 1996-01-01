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Бильярдный клуб "Классик" установил пандусы и впредь ждет новых игроков
Вчера, 7 апреля, во Владивостоке в бильярдном клубе "Классик" (Морвокзал) состоялись региональные соревнования среди инвалидов по бильярду. Инвалиды-колясочники Приморья не только определили чемпиона края по данному виду спорта, но и проверили качество пандусов.
На мероприятие собрались порядка 100 инвалидов со всего региона. Они соревновались между собой в двух видах данной игры: русском бильярде и американском пуле. Оценивали спортсменов-любителей спортсмены-профессионалы - обладатели всероссийских и международных наград, в том числе Роман Пручай, пятикратный чемпион Европы, чемпион России, мастер спорта по бильярду, а также Амешин Андрей, бессменный судья всех турниров по бильярду. Планируется, что данные соревнования будут проводиться регулярно, а впоследствии на их основе будет создана Приморская команда бильярда среди инвалидов. В рамках данного мероприятия состоялось обсуждение идеи создания в регионе Федерации бильярдного спорта среди инвалидов.
Партнерами мероприятия являются компании "Владхлеб", "Ратимир", "Арго", "Вимм Билль Данн", Редбул, "Кока Кола", "Баскин Роббинс", "Славда" и другие.
Стоит отметить, что, когда Владивостокская общественная организация инвалидов-спинальников "Ковчег" как организатор мероприятия обратилась с предложением об его проведении к бильярдному клубу "Классик", руководство данного предприятия не только пошло навстречу инвалидам Приморья, но и установило на территории клуба пандусы.
В дальнейшем руководство бильярдного клуба "Классик" разрешило инвалидам бесплатно посещать клуб несколько раз в неделю.
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