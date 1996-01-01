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Из Питера во Владивосток
С приближением к экватору первенства звездные приобретения "Спартака-Приморье" на трансферном рынке не закончились: в начале декабря был заключен контракт с защитником "ЛенВО" Николаем СУХОРУКОВЫМ, до этого не покидавшим Санкт-Петербург. 23-летний джокер красно-белых уже провел два домашних матча с "Дизелистом", а в день вылета на матчи с "Ревдой" (24-25 декабря) и "Металлургом" (28-29 декабря) дал интервью "ЗР".
- При твоем росте, похоже, определиться с видом спорта было несложно?
- С легкой маминой руки начинал с плавания, потом месяц занимался борьбой. Там, правда, сразу же сказали, что я "игровик" и единоборства не для меня. Так я попал в баскетбол и, как видите, не жалею. Кстати, мой отец в свое время был капитаном сборной Молдавии и даже в сборную Союза приглашался, но дальше сборов как-то дело не пошло. Центрового Николая СУХОРУКОВА хорошо помнят не только в Молдавии, где он до сих пор играет за ветеранскую сборную. Приедешь бывало на игру, подходят незнакомые люди, просят передать привет отцу. Приятно, конечно.
- В Питер-то как попал?
- Благодаря первому тренеру Эдуарду КОНИАСЕВУ, работавшему еще с моим отцом. Он посоветовал меня Анатолию ШТЕЙНБОКУ (один из самых компетентных в России специалистов в настоящее время возглавляет "ЛенВО". - Прим. авт.) и в мае 1995 г. я уже был на просмотре в питерском спортинтернате. Правда, пришлось выбирать между Москвой и Петербургом. Решили в пользу города на Неве, так как это любимый город отца. После этого провел в Питере без малого десять лет и все время под чутким контролем Анатолия Иосифовича. Четыре года в интернате, затем - "Пулково" (2001-2002 - "Конти", 2003-2004 - "ЛенВО"). Были еще полтора года в "Спартаке" (Санкт-Петербург).
- Кстати, что из себя представляет нынешний "ЛенВО"?
- Фактически это фарм-клуб "Спартака" (Спб). В этом составе сразу четыре игрока имеют действующие контракты с первой командой и получают игровую практику в "ЛенВО". После выезда во Владивосток я отправился в приморский "Спартак", Дима НИКОЛАЕВ - в питерский. Я тоже мог оказаться рядом с ним, но, честно скажу, повторять пройденное не захотел. Не сложилось со "Спартаком" изначально, значит, так тому и быть. Во Владивостоке показалось интереснее.
- Еще во время прошлогоднего визита "Конти", когда вы выиграли один матч, с трибун было видно невооруженным глазом, что в питерской команде далеко не все ладно.
- Это точно. Команда неформально была разделена на "старших" и "молодых". В игре это было не заметно, а вот на тренировках страсти разгорались не на шутку. Если мы, то есть молодежь, начинали обыгрывать пятерку "старичков", начиналась настоящая рубка с обязательным выяснением отношений. Но без этого редко в какой команде обходится. Отношения, кстати, я ни с кем не испортил, до сих пор с ребятами созваниваемся.
- С КИРИЛЕНКО в свое время не пересекался?
- Первые полгода, когда только перебрался в спортинтернат (Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва N 1), на тренировках работал в одной паре именно с Андреем. Потом я играл за дубль "Спартака", а он уже подключался к основе.
- Решение перебраться из второй столицы на Дальний Восток принимал самостоятельно?
- Да. Единственный человек, с кем я это обсуждал, - это моя девушка Ольга. Она очень много для меня значит.
- Дата свадьбы уже назначена?
- На 24 июня. Кстати, я давно готовил ее к предложению из Владивостока, так как Андрей Васильевич (ТЕРЕХИН) звал меня еще в начале сезона.
- Другие предложения были?
- Два года назад звали в "Урал-Грейт". Сейчас жалею, что не поехал. А вот мой друг Дима ПОЛТАВСКИЙ, с которым мы вместе тренировались, теперь в Перми не на последних ролях.
- Делая выбор в пользу Приморья, наверное, понимал, что местный "Спартак" строится с прицелом на большее, чем безоговорочное лидерство в Суперлиге Б?
- Конечно. На мой взгляд, у этой команды очень хорошие перспективы. Не примите это за дежурные слова. Состав уж подобрался очень хороший, поэтому сейчас я несколько не в своей тарелке - вписаться в отлаженный механизм не так-то и просто.
- Такое впечатление, что с твоего лица никогда не сходит улыбка.
- Мне всегда об этом говорили. Я действительно всегда стараюсь улыбаться.
- Соперников этим только провоцируешь.
- Если так, то хорошо.
- На твой взгляд, какие сильные стороны у Сухорукова-младшего? Хороший бросок (в двух ноябрьских матчах со "Спартаком-Приморье" набрал 39 очков. - Прим. авт.)?
- Как раз стабильного броска мне и не хватает. Всегда отличался хорошей игрой в защите, но в последнее время, чувствую, немного сбавил именно в этом компоненте игры. Чуть больше переключился на нападение. Игроки, хорошо защищающиеся, ценятся, но не каждый это сможет рассмотреть. На первый план выходят те, кто забивает по двадцать и более очков. Иногда хочется быть именно таким игроком, а не "рабочей лошадкой". Придя в "Спартак-Приморье", я поставил на первый план прежде всего хорошую защиту. А в нападении я показать себя еще успею.
- В национальную команду младших возрастов приглашения не поступали?
- В составе сборной Санкт-Петербурга стал серебряным призером чемпионата России 1998 года. Кириленко тогда подъехал только на полуфинал и финал. Но на тот момент у меня были определенные проблемы с паспортом. Молдавское гражданство на российское поменял только через четыре года. В сборную Молдавии меня как раз и звали. Да, еще вместе с Кириленко и лучшими молодыми баскетболистами 1981 г. рождения принимал участие в мастер-классе, который вел легендарный Карим АБДУЛ-ДЖАББАР. Больше никуда не ездил, хотя Анатолий Иосифович всегда говорил, "не переживай, мы тебя готовим в национальную команду". Не знаю, поднимал ли он мне этим дух, но слова "я верю в тебя" мне запомнились на всю жизнь.
- Карьеру игрока с учебой не совмещаешь?
- Как же без этого? Студент четвертого курса академии физкультуры имени ЛЕСГАФТА. Хотя, если честно, за прошлый год появился в институте максимум четыре раза. По-другому никак не получается.
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