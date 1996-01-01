Футбол. А вот энергии то и не хватило

Два непримиримых соперника - владивостокский "Луч-Энергия" и "СКА-Энергия" в стартовом туре первенства России разделили очки по-братски, ограничившись нулевой ничьей при минимуме опасных моментов. "Естественно, нервозность у обеих команд ощущалась", - охарактеризовал унылый матч наставник приморцев Леонид НАЗАРЕНКО.

Из-за капризов непогоды дальневосточное противостояние с более чем 50-летней историей проходило в Москве на арене "Лужники". Обе команды в нынешнем сезоне кардинально обновились (в составе "Луча-Энергии" на поле появились лишь два игрока прошлогоднего призыва), что еще больше подогрело интерес к первому официальному матчу сезона.

От Назаренко после матча ждали, что он объявит о походе за путевкой в премьер-лигу. Не дождались. "Задачи выхода в премьер-лигу перед нами не ставили. Главное сегодня - создать боеспособную единицу, которая сможет бороться со всеми. На будущий год - посмотрим, а пока нам просто нужно создать команду", - отметил наставник желто-синих.

Набрав первое очко в чемпионате, "Луч-Энергия" отправляется в Сочи, где будет готовиться к матчу 1/4 финала Кубка России: 7 апреля желто-синие встретятся в Новосибирске с местной "Сибирью".