Пять тренеров Приморья получили стипендию фонда "Новое Поколение"

Определены победители конкурса на стипендию для тренеров спортивных и общеобразовательных школ, секций и клубов благотворительного фонда cпортивных программ "Новое Поколение".

Как сообщили в краевом департаменте образования и науки, победителями от Приморского края стали: Сергей Женжера, тренер-преподаватель по баскетболу, ДЮСШ с. Черниговка; Константин Окулов, педагог "Дома детского творчества" с. Новопокровка; Борис Косулин, тренер-преподаватель по футболу ДЮСШ г. Уссурийск; Ольга Аксёнова, старший тренер-преподаватель отделения борьбы самбо ДЮСШ г. Лучегорск; Сергей Биширов, тренер-преподаватель по боксу в ДЮСШ г. Фокино.