Приморский дом Ивана Скобрева

- Так, где же ваш дом? - спросили журналисты Ивана СКОБРЕВА - знаменосца российской сборной на закрытии главного спортивного праздника в Ванкувере, когда тот вернулся на Родину.

- Я разрываюсь между Череповцом, Москвой, Америкой, где живут мои родители, и Владивостоком, - ответил в интервью прославленный российский многоборец, принесший стране две медали - серебро и бронзу.

Когда редакция "ЗР" готовила материал, посвященный итогам Олимпиады, мы старались разыскать кого-нибудь из наших земляков, кто уехал "болеть" в Канаду… Даже самые ответственные спортивные чиновники Приморья пожимали плечами: не в курсе.

Но телевизионные камеры канадских операторов несколько раз показали крупным планом лицо человека, которого стоит представить крупным планом и его землякам, - так много он делает для отечественного спорта, так бескорыстна его забота о тех, на кого давно махнуло рукой государство.

Владимир Иванович ШАСТИН - президент одной из крупнейших на Дальнем Востоке судоходных компаний - AZIA SHIPPING HOLDING LTD.

Его кабинет во владивостокском представительстве компании - солидный офис солидного руководителя. Только напротив огромной карты Мирового океана, где отмечены позиции судов, - десятки фотографий, на которых хозяин кабинета рядом с самыми известными спортсменами страны. Фотографии же Ивана Скобрева - большей частью в компьютере.

- Вы, наверное, спортсмен? Хотя бы в прошлом? - поинтересовалась я, извиняясь за свою неосведомленность.

- Нет, так - любитель… Теоретик… Но как зритель уже побывал на третьей Олимпиаде. Когда мы с женой летели из Сеула в Канаду, наш ряд был тринадцатым. Нам показалось это плохим знаком. Иван, за которого мы болели изо всех сил, бежал в тринадцатой паре… А его серебряная медаль стала тринадцатой наградой российской сборной… Вот и верь после этого в приметы.

- И как вы стали спонсором двукратного призера Олимпиады?

- Не нравится мне это слово. Оно подходит скорее к разовой благотворительности. Мне ближе - "меценат", "устроитель", "попечитель". А с Иваном у нас - контракт, несмотря на близкие отношения.

…История этих отношений настолько давняя и прочная, что о ней не грех напомнить всем дальневосточным любителям спорта, заодно освежив в памяти имена и события далеких лет.

Значит, так. Мама сегодняшнего нашего олимпийского героя - неоднократный призер соревнований РСФСР по конькобежному спорту. Ее тренером в Хабаровске был Владимир КОБЗЕВ - тесть Владимира Шастина, чья жена - рекордсменка Дальнего Востока. Сам Владимир Иванович Шастин, "любитель-теоретик", вообще-то тоже в свое время тренировался у Нины ИЗМАЙЛОВОЙ, которая подготовила олимпийскую чемпионку 1968 года на дистанции 500 метров Людмилу ТИТОВУ.

Что ж удивительного тогда в том, что Иван Скобрев называет Владивосток тоже своим домом - здесь живет Владимир Шастин - крестный спортсмена мировой величины. Практически родня.

- Вашего крестника мировые средства массовой информации уже называют интеллектуалом: настолько свободна, образна, доказательна его речь. Извиниться перед соотечественниками за неудачу российской сборной на Олимпиаде - его инициатива? Или кто-то подсказал?

- Кто-то же должен был это сделать, - развел руками президент AZIA SHIPPING HOLDING LTD. - И Иван правильно поступил, принеся извинения всей стране, которая была так разочарована неудачами нашей сборной на Олимпиаде. А она показала, что советский ресурс нашего отечественного спорта закончился. Начинать сейчас придется с чистого листа, и не факт, что мы успеем мобилизоваться к Олимпиаде в Сочи. Утрачены школа подготовки и преемственность тренеров страны, ослабла спортивная база, разрушена система массового спорта, который в свое время ковал будущих чемпионов. А самородки спорта - они рождаются не только в столицах….

…Кто из любителей и знатоков спорта не помнит имени Геннадия ЦЫГАНКОВА - двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, прославленного советского хоккеиста и тренера, - продолжает Владимир Шастин. - А ведь спортивная карьера звезды мирового хоккея начиналась в далекой глуши - в дальневосточном городе Ванино, потом во время службы в армии он попал в хабаровский СКА, затем уже - в ЦСКА, став первым партнером Вячеслава ФЕТИСОВА в обороне клуба.

Так вот, когда шла Олимпиада в Ванкувере, наша компания поддержала организованный в Ванино детский спортивный турнир по хоккею памяти Геннадия Цыганкова. (Он ушел из жизни 16 февраля, несколько лет назад). В соревнованиях приняли участие подростки из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани. Откликнулся на это событие и наш приморский сенатор, президент клуба ЦСКА Вячеслав Фетисов. Он прислал участникам турнира огромный баул с символикой клуба: это какая же радость для маленьких хоккеистов далекой провинции!

А вот администрация Хабаровского края уклонилась от помощи своим юным спортсменам. Жаль, Хабаровск - город давних спортивных традиций".

Есть у компании, которой руководит Владимир Шастин, и своя хоккейная команда с пугающим названием "Цунами":

- Да, это такое грозное имя, дескать, все сметем на своем пути, - смеется Владимир Иванович. - Но пока мы - очень начинающие любители, и наша желанная планка - занять первое место в чемпионате города. Но все ведь начинают с первого шага…

Наверное, Владимир Шастин справедливо вычеркнул из своего словаря термин "спонсор". Ну, каким спонсором может быть компания для ветеранов-хоккеистов московского "Динамо"? Только заботливым и бескорыстным попечителем.

AZIA SIPPING HOLDING остается попечителем детского футбола, оказывая посильное содействие дальневосточной федерации, помогая и средствами, и экипировкой юным спортсменам, учреждая свои кубки и призы. Под патронажем компании - и российские гимнасты.

- Пока в стране не будет выработана программа развития массового детского спорта - на мировые достижения, особенно в командных видах спорта рассчитывать не приходится, - с горечью говорит руководитель дальневосточной судоходной компании.

- Но олимпийский успех вашего крестника - все-таки утешение для вас?

- Разумеется, это - большая радость. Парень долго шел к этой победе. Я рад, что Иван прислушался к нашему совету и проходил подготовку к Олимпиаде в Италии под руководством знаменитого Маурицио МАРКЕТТО, который почти четверть века был главным тренером итальянской сборной. Но и успех Скобрева - тоже урок российским организаторам спорта: где российские тренеры, где отечественная спортивная база? Как предприниматель я убежден: прежде чем ожидать прибыль, в дело нужно вложиться. В том числе и в олимпийское…А в успех Ивана вкладывалось не только и не столько государство, сколько российский бизнес - "Северсталь", наша компания…

- Не опасаетесь, что после олимпийского успеха вашего подопечного понесет звездный ветер?

- Опасаюсь... Хотя он сам пока что со смехом относится к вниманию к себе. Из Голландии звонил и рассказывал, что, когда вошел в самолете в свой салон эконом-класса, экипаж, узнав его, тут же предложил место в салоне бизнес-класса.

- Смех смехом, но участие в одиозной программе "Пусть говорят" принял, как только вернулся на Родину из Канады. Хотя в эфире этой сомнительной передачи ему совершенно нечего было делать. И уж тем более - размышлять о родительских правах неблагополучных семей. Телевизионщики просто использовали его как свадебного генерала, не позаботившись хотя бы о профессиональном монтаже.

- Вот этого я и опасаюсь… Будем работать над собой. Скоро заканчивается сезон, Иван приедет во Владивосток, подведем и "публицистические" итоги тоже.

- Познакомите?

- Посмотрим…