Гостям саммита-2012 покажут бои

В конце прошлого года в ДВГТУ собрались президенты спортивных федераций и представителей общественности. Решение было - начать формирование на острове Русский особой зоны с современной спортивной базой, где можно создать материально-технические условия мирового уровня.

Для выполнения этой программы на основе добровольности был создан Международный фонд "Содействие развитию острова Русский". Задачей фонда, сообщила пресс-служба ДВГТУ, станет организация на острове Русский в период проведения саммита 2012 года Международного фестиваля боевых искусств. В Дальневосточном федеральном округе подобный спортивный праздник проводился лет десять тому назад. Однако предстоящий фестиваль, по замыслу его организаторов, должен стать более масштабным и по-настоящему уникальным спортивным шоу с привлечением лучших бойцов.