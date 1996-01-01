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Олимпиада-2010: Как наши за наших болели в Канаде
В дни Олимпиады в спортивных барах было трудно протолкнуться - все следили за играми. Канадцы любят спорт, и для них процесс намного привлекательнее, чем результат: они болеют за своих, но всегда отдают должное сильным соперникам, а Россия - один из них. Несколько раз в толпе людей, буквально примерзших взглядами к огромным экранам телевизоров, установленных в холлах офисов, торговых центров и прямо на улицах, мне приходилось слышать восхищенные реплики: "Посмотрите на русскую, как красиво она обходит всех на поворотах" или "Да, русские умеют кататься на лыжах и стреляют метко..." Даже долгожданная победа канадских хоккеистов над русскими в четверть финале воспринималась радостно, но с пониманием, что это спорт, где победы чередуются с поражениями. В тот исторический день муж пришел с работы немного взволнованный: "Ты смотришь хоккей? Боюсь, у нас плохие новости.
- Что, Канада проигрывает? - Нет, Россия.." - грустно улыбнулся он, словно извинясь за победу своих соотечественников. А в спортивном пабе Brewsters в центре Калгари в тот же вечер собрались русские болельщики, чтобы поддержать наших. В основном это были представители технической интеллигенции: студенты, инженеры, компьютерщики. "В эти дни я просто разрываюсь на части, - признался корреспонденту Calgary Herald инженер-нефтяник Антон Матвеев. - Мой дом в Канаде, а душой я сейчас с Россией. Я люблю Калгари, обычно болею за Flames, но только не тогда, когда играет Овечкин. Тут мои сибирские корни дают себя знать и я начинаю кричать "Шайбу! Шайбу!", пугая канадцев незнакомым выражением, которое невозможно перевести на английский". И хотя многие в России уже поспешили назвать этот матч ночным кошмаром, русские болельщики в Канаде восприняли поражение земляков чисто по-канадски. Простили своих любимцев и отдали должное победителям.
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