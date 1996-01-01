"Луч-Энергия" близок к дебюту на евроарене

В случае если желто-синие выиграют три оставшиеся встречи второго по значимости турнира - Кубка России-2009/10 или даже в третьем матче уступят в финале "Зениту" (чей выход в финал вполне прогнозируем), приморский клуб получает право на старт в Лиге Европы в евросезоне-10/11.

Пожалуй, решающим матчем для приморской команды станет четвертьфинальный в Новосибирске с дебютантом премьер-лиги "Сибирью" 7 апреля. Собраться на второй матч, где, скорее всего, наша команда получит преимущество своего поля, будет уже легче. Соперником в полуфинале могут стать "Мордовия" или "Алания".

Сезон-2010 подопечные Леонида НАЗАРЕНКО откроют 27 марта выездным дерби в Хабаровске. Первый домашний матч сезона на стадионе "Динамо" пройдет 10 апреля. "Луч-Энергия" встретится с неудачником премьер-лиги - подмосковными "Химками".