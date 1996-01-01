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"Лыжня России-2010" собрала в Арсеньеве 2000 участников
В воскресенье, 14 февраля, в Арсеньеве прошел краевой этап XXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2010". На лыжных базах "Салют" и "Бодрость" собрались около двух тысяч участников со всего Приморского края. "Лыжня России-2010" стала самой массовой гонкой в истории Арсеньева.
Победителями в массовом забеге среди женщин 1991 года рождения и старше стали спассчанки Светлана ЛАГУТА, Юлия ПЕТРОВА, Юлия КРАСОВСКАЯ, Надежда ХОЛОДЕН, а также Анна РОДИОНОВА из Дальнегорска и Ксения СТОЛБОВА из Арсеньева. Среди мужчин этого возраста лидировали спассчане Константин НОВИКОВ и Денис ХОЛОДЕН, Сергей ГУЦАЛЮК из Дальнереченска, Игорь ИЗОТОВ (п. Восток), анучинец Дмитрий ТКАЧЕНКО и Михаил ЕРМОЛАЕВ (г. Спасск-Дальний).
Спасские лыжники отличились и в другой возрастной категории - 1992-1995 г. рождения. Среди юношей лидировали спассчане Егор ОВЧИННИКОВ, Павел ДЕЛЮКОВ и Вадим ВЛАСЕНКО.
В шестерку лидеров вошли также Никита КОНОПЛИН (г. Артем), Михаил СВИНИН и Василий ГОЛОВКОВ (г. Лесозаводск). Среди девушек первое место - у жительницы Арсеньева Светланы ЯКУНИНОЙ, на втором - Елена ПРОКОПЬЕВА (с. Анучино), далее следуют Татьяна СКАКУН (г. Арсеньев), Екатерина ПОЧУЕВА (с. Анучино), Марина ГАВРИЛОВА (г. Арсеньева) и Татьяна ОСИПЕНКО (п. Сибирцево).
Особыми призами были отмечены самые старшие участники лыжной гонки. Ими стали арсеньевцы Екатерина СИНЕНКО (ей исполнился 81 год) и Виктор ЛАВРОВ 1936 г. рождения. В vip-забеге на 2014 м лидировали Оксана МИШИНА (г. Арсеньев) и Евгений КАРПОВ (г. Владивосток).
А призы "За волю к победе" были вручены арсеньевцу Игорю ДЕМИНУ и арсеньевскому мэру Николаю Ермишкину, который также принял участие в лыжной гонке.
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