Футбол-2010: В надежде на ЛУЧшее

До старта первенства в первом дивизионе осталось немногим более полутора месяцев, но "Луч-Энергия" созыва-2010 уже видится вполне боеспособным коллективом. Похоже, в клубе учли ошибки прошлого года, когда последние игроки подъезжали буквально к окончанию заявочной компании. Стоит отметить, что в команде сейчас нет балласта с сомнительным "звездным" прошлым и непомерным аппетитом.

По словам исполнительного директора "Луча-Энергии" Анатолия БЕЗНЯКА, бюджет клуба будет не меньше, чем в прошлом сезоне. По сведениям "ЗР", в этом сезоне он может составить до 450 млн руб. (для сравнения: хабаровский "СКА-Энергия" озвучивает 170 млн руб.). Отметим, что клуб по-прежнему почти полностью находится на содержании бюджета края, в котором в этом году на статью "культура и спорт" запланированы без малого 700 млн руб. "Материальное положение у нас стабильное. "Луч-Энергия" заслужил авторитет одного из самых надежных клубов первого дивизиона. Именно поэтому все игроки, кому мы предложили контракты, практически сразу согласились на переход", - отмечает исполнительный директор.

На сегодняшний день уже подписаны контракты с 16 игроками, на завершающей стадии находятся переговоры еще с рядом футболистов. Среди новичков два легионера - 24-летний украинец Евгений ШМАКОВ и 29-летний камерунец Жан БУЛИ.

Воспитанник львовского футбола Шмаков в 22 года заключил 5-летний контракт с киевским "Динамо", но в ходе одной из тренировок получил травму и месяц провел с загипсованной ногой. После восстановления Шмаков был отдан в аренду в луганскую "Зарю", после чего вернулся в ряды "Динамо", где его снова ждало разочарование. Начав следующий сезон в киевском "Арсенале" (сыграл четыре матча в чемпионате), закончил его уже в составе симферопольской "Таврии", где провел пять игр в премьер-лиге и две - в Кубке Украины. Последним клубом подававшего большие надежды полузащитника был мариупольский "Ильичевец". Теперь агент Шандор ВАРГА (в России его услугами пользуются Сергей ИГНАШЕВИЧ и Александр КЕРЖАКОВ) пристроил своего подопечного во Владивосток, где в прошлом сезоне блистал еще один выходец из структуры киевского "Динамо" Денис ДЕДЕЧКО. По информации сайта transfermarkt.de, специализирующегося на оценке стоимости футболистов различных стран мира, приблизительная стоимость Евгения Шмакова на конец 2009 г. составляла 350 тыс. евро.

Жан Були дебютировал в профессиональном футболе в составе камерунского "Унион Дуала" в 1998 г. Затем в 2000 г. перешел в "Хетафе", который на тот момент выступал во втором по значимости дивизионе испанского футбола. В 2003 году Жан Були вернулся в Камерун, где перебрался в брянское "Динамо", в составе которого провел три сезона, сыграл 101 матч и забил 22 гола. Затем перешел в "Терек", с которым в 2007 г. вышел в премьер-лигу. Прошлый сезон Жан Були закончил в ФК "Нижний Новгород".

Ранее во Владивосток перебрались вратарь Михаил КОМАРОВ ("Химки"), защитники Игорь УДАЛЫЙ ("Черноморец"), Александр ХЛЕБНИКОВ ("Волгарь-Газпром"), полузащитники Максим ЗИНОВЬЕВ ("Химки"), Андрей БОЧКОВ, Максим БУРЧЕНКО (оба - "Шинник"), Захар ДУБЕНСКИЙ ("Алания"), Сергей ЕГОРОВ ("Балтика"), нападающие Максим ФЕДОРОВ ("Рязань") и Алексей ЖДАНОВ ("Волгоград"). Скорее всего в команде не будет защитника Александра ДАНЦЕВА, которым предметно интересуется "Спартак" (Нальчик), и Юрия МАМАЕВА, перебравшегося в "Балтику". Нападающий Юрий РОДЕНКОВ до сих пор обитает в Санкт-Петербурге и пытается трудоустроиться самостоятельно, но не исключено, что вернется на берега Тихого. Денис Дедечко не смог закрепиться в основе киевского "Динамо" и тренируется с "Амкаром". Продолжает поиски нового места работы и любимец местной торсиды Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ. После неудачной попытки в Хабаровске потерявший былой запал форвард перебрался в Нижний Новгород.

Ходили слухи, что во Владивосток может перебраться вратарь Вениамин МАНДРЫКИН, прошлый сезон отыгравший в "Ростове", но, похоже, стороны не сошлись в цене. "Вратарская линия полностью укомплектована. Подписаны контракты с Котляровым, Комаровым и Денисом КНИГОЙ. Трех вратарей нам вполне достаточно", - говорит Анатолий Безняк. По его словам, команда уже укомплектована на 90%. В то же время продолжаются поиски фактурного нападающего и защитника, желательно универсала, способного сыграть на нескольких позициях.

Сегодня примерно половина игроков имеет двухлетние контракты, с другими соглашения подписываются на один год. "Здесь все зависит от многих факторов, но мы стараемся придерживаться сбалансированной политики по комплектованию состава", - говорит Анатолий Безняк.

Очередной учебно-тренировочный сбор нашей команды проходит в Кисловодске и направлен, прежде всего, на укрепление общефизического состояния игроков, повышение скоростной и скоростно-силовой выносливости. Команда разместилась в 4- звездочном СПА-теле. В распоряжении игроков профилакторий, нарзанные и грязевые источники. Помимо тренировочного процесса, на этом сборе запланированы два контрольных матча: 9 февраля с "Машуком-КМВ" (Пятигорск) и 16 февраля с "Волгой" (Тверь).

"У нас складывается достаточно боеспособный коллектив, - говорит главный тренер "Луча-Энергии" Леонид НАЗАРЕНКО. - Это показали игры в Турции. Мы неплохо провели встречу с "Краснодаром" (1:1), должны были обыгрывать этот коллектив. Пенальти в наши ворота был назначен ошибочно. Неплохие матчи провели с "Динамо" (1:1) и "Локомотивом" (0:3). Железнодорожникам хоть и проиграли, но не вчистую. Опасных моментов мы создали у ворот соперника больше, но подвела реализация. Отмечу, что для нас сейчас важен не результат, а взаимопонимание и функциональная и физическая подготовка наших игроков. Во время этих игр я обращал основное внимание на выполнение футболистами установок и персональных заданий. Очередной этап подготовки, который мы проводим в Кисловодске, направлен, прежде всего, на функциональную подготовку. К старту сезона команда должна быть готова на сто процентов".

Отметим, что клуб уже утвердил абонементную программу на 2010 г., в которой опять же учел ошибки прошлого года. Как следствие, стоимость абонементов в среднем снижена на 30%. В этом году посетить все матчи желто-синих, включая кубковые, можно будет по цене от 1 700 руб. до 8 000 руб. (VIP-трибуна). Традиционно предусмотрены скидки пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда, детям до 14 лет в размере 50% (на 1-й и 8-й секторы южной трибуны). Ветеранам войны и детям до 7 лет (в сопровождении взрослых) вход на матчи бесплатный.