Владивосток удивил Школьную баскетбольную лигу

Тонны "света и звука", лазер, рисующий в воздухе виды Владивостока и карту региона, которую вместе соединяет баскетбольный мяч, умопомрачительные трюки баскетбольных акробатов в стиле лучших "летунов" НБА, общение со звездами мирового уровня, олимпийским чемпионом Сергеем БЕЛОВЫМ и победителем Евролиги, серебряным призером чемпионата мира Сергеем ПАНОВЫМ, сотни подарков и призов - для привыкших играть резиновыми мячами в ветшающих школьных залах ребят и приспособившихся работать в таких условиях школьных тренеров баскетбольный фестиваль "Владивосток-2010" стал настоящим событием!

Очевидно, что участие пусть в школьном, но чемпионате федерального значения - это не просто спортивные состязания для ребят со всего Дальнего Востока, это возможность проявить себя, испытать радость победы и горечь поражений, ощутить командный дух и развить патриотические чувства - те эмоции и чувства, которые так необходимы в жизни.

- Мы сюда добрались с трудом, но никто не пожалел, - делится впечатлениями Валентина НАРЧУК, тренер команды девушек СШ №80 (Хабаровск). - Девочки выиграли, а праздник такой - просто нет слов. Не верится, что такое шоу - с участием известных спортсменов, со спецэффектами - сделано для детей! Побольше бы таких праздников. Владивостоку можно только позавидовать.

Для школьников центральной части России такие события с масштабным шоу и приездом звезд проходят уже несколько лет. Так, школьная баскетбольная лига "КЭС-Баскет", зародившаяся в Перми в 2005 г., ведет популяризацию спорта среди юных россиян.

Партнерами лиги в Приморье стали Баскетбольный клуб "Спартак-Приморье" и Федерация баскетбола Владивостока. Путь согласования всех организационных моментов, который обычно достигается чередой нескончаемых встреч и заседаний и длится месяцы, Владивосток проделал за считанные дни.

Городская федерация и "Спартак-Приморье", заручившись поддержкой администраций края и Владивостоке, провели подготовку в короткие сроки, и сразу после новогодних каникул, когда страна только втягивалась в рабочий режим, создали прочный фундамент для прихода Школьной баскетбольной лиги и организовали баскетбольный фестиваль.

Во Владивостоке в декабре 2009 г. прошел предварительный турнир - первенство школ города, финалы которого впервые состоялись на главной баскетбольной площадке края - в спорткомплексе "Олимпиец". Стоит отметить, что в январе домашнюю арену "Спартака-Приморье" не узнали и самые преданные фанаты команды. Зал "Олимпийца" украсили баннеры с символикой Школьной баскетбольной лиги, клуба и городской федерации, под купол взмыл управляемый дирижабль, на арене разместились прожекторы, световые и дымовые пушки, видеоэкраны и лазерная аппаратура. Такого во Владивостоке не было даже в Суперлиге А - высшем баскетбольном дивизионе страны.

Лучше всего феерический дебют Школьной баскетбольной лиги прокомментировал 12-кратный чемпион России, серебряный призер чемпионатов мира 1994 и 1998 гг. Сергей Панов: "Поразило, что внимание к клубу ("Спартак-Приморье") очень сильное. Развивается не только команда, но и все, что за пределами баскетбольной площадки. Используются всевозможные виды популяризации баскетбола. То же самое касается и сегодняшнего мероприятия - клуб откликнулся с удовольствием и принял серьезное участие в организации лиги. Баскетбольные традиции в Приморье крепки, и это не может не радовать.

Уверен, баскетбол будет развиваться, а край будет заражать своим примером и рвением другие регионы". В фестивальном турнире приняли участие ведущие школьные команды Дальнего Востока. У юношей победила гимназия №2 Владивостока, у девушек - СШ №80 Хабаровска.

На грандиозной церемонии открытия генеральный директор лиги Алексей ФРОЛОВ сожалел лишь о том, что "КЭС-Баскет" не пришел в Приморье раньше. По его мнению, победители игр фестиваля достойны представлять свой регион на всероссийском финале.

Олимпийский чемпион, чемпион мира Сергей Белов:

- При таком взаимодействии, какое демонстрируют "Спартак-Приморье" и Федерация баскетбола Владивостока, местные власти и бизнес, можно добиться впечатляющих результатов. Что мы с вами, собственно, и увидели во Владивостоке. Мы благодарны, что клуб и федерация оказали лиге огромную помощь в осуществлении проекта. Видна их заинтересованность в развитии баскетбола, и это вселяет настоящий оптимизм. Думаю, что дети навсегда запомнят эти дни.