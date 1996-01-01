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Эндуристы выходят на старт. На снегоходах
23-24 января в п.Анисимовка пройдет открытый чемпионат Приморского края на снегоходах.
По словам организаторов - федерации мотоспорта г.Владивостока - эти соревнования будут хорошим поводом размяться для заскучавших в зимний период спортсменов-мотогонщиков. "Золотой Рог" и газета "Правый руль" стали информационными партнерами соревнований, генеральный спонсор - компания "1000 размеров".
Заезд на базу отдыха "У Михалыча" вечером 22 января. Регистрация участников в 9.30, 23 января. Старт в 12.00. Второй день соревнований: регистрация 10.00, старт - 12.00. Федерация мотоспорта г.Владивостока проводит гонки на снегоходах с 2002 года, обычно на старт выходят от 20 до 25 спортсменов различных возрастных категорий. Как прокомментировал координатор соревнований Илья КАЛАШНИКОВ, особых требований к технике и физической подготовке спортсменов организаторы не предъявляют: "Техника, естественно, японская. Человек, выходящий на старт, сам отвечает за ее техническую исправность и свою физическую безопасность. Гонки на снегоходах могут быть травмо-опасным видом спорта, рекомендуем зрителям держаться подальше от заградительных лент трассы.
В остальном зрелище обещает быть красочным и ярким. Можно взять с собой жен и детей. Как-то на старт гонок вышел шестилетний парнишка. Так что молодежи, слегка не дотягивающей до пионерского возраста, тоже будет за кого поболеть.
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