"Энергия" победила в Находке

16-17 января открытый чемпионат Находкинского городского округа собрал на озере Лебедином 15 сильнейших автогонщиков со всего Приморского края. В 13 заездах приняли участие команды из Находки, Уссурийска, Владивостока.

Все автогонщики вышли на старт на стареньких, но хорошо подготовленных иномарках Honda Civic. Организатором двух этапов классических зимних автогонок стал известный в крае спортсмен Дмитрий КИРПУН. По мнению всех участников, соревнования прошли на самом высоком уровне.

- Это очень интересные автогонки, - говорит гонщик из Владивостока Марк ЧИЖЕВСКИЙ. - И высокие скорости, и крутые виражи - борьба идет до последнего поворота. Я, конечно, понимаю, что пока ничего не выиграю здесь, но в будущем обязательно буду прибавлять в мастерстве.

А победителями стали находкинские автогонщики в составе команды "Энергия". На втором месте тоже команда из Находки - Valvoline, третье место - у команды "Оверс" из Владивостока. Лучшими гонщиками соревнований были признаны Вячеслав Кирпун, Дмитрий Кирпун и единственная девушка Елена СЕРЕДА. Кстати, сама Елена, победив в первом же заезде второго дня состязаний, призналась, как важно для нее стать лучшей именно дома:

- Как показывает практика, дома мне мало везет. Но мне очень важно стать первой среди таких монстров. Мне лично кажется что нам, девушкам, которых мало в этом виде спорта, автогонки дают особую энергию, тем более, когда я соревнуюсь с мужчинами на равных.

Результаты открытого чемпионата Находки станут зачетными для очередного этапа краевых соревнований по трековым автогонкам.