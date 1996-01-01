Тихоновецкий уедет в Хабаровск?

Любимцу приморских болельщиков Александру ТИХОНОВЕЦКОМУ не находится места в "Луче-Энергия". Вернувшийся во второй половине прошлого сезона из Краснодара во Владивосток 30-летний нападающий может продолжить карьеру в хабаровском "СКА-Энергия".

Напомним, после возвращения Тихоновецкий провел 13 матчей в основе желто-синих, в том числе 10 в стартовом составе, и забил 3 гола. Перспективы одного из лучших игроков приморского футбола выглядели туманными еще прошлым летом - форвард в свое время ушел из "Луча" со скандалом, а высказанные им в запале слова не забываются. Во Владивостоке Тихоновецкий играл на правах аренды и сегодня имеет статус свободного агента.

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