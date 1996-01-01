Тхэквондо против наркотиков

19 декабря просторный зал спортивного комплекса "Чемпион" (ВГУЭС) наполнился боевыми выкриками юных тхэквондистов. 260 спортсменов со всего Приморья, а также из Сахалинской области, Камчатского и Хабаровского краев встретились на Открытом фестивале по тхэквондо. Поединки этого дня не были схожи с обычными соревнованиями. Ребята боролись не друг с другом, а во имя общей идеи - "Спорт против наркотиков".

С девяти утра и до позднего вечера молодые обладатели красных, желтых, синих поясов разыгрывали между собой 60 комплектов наград. Фестиваль стал предпоследним спортивным мероприятием этого года в рамках запланированных на год молодежи мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков. Его организовали сотрудники приморского управления наркоконтроля совместно с Общественной организацией "Ассоциация Тхэквондо Приморского края" при поддержке Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).

Корейское боевое искусство тхэквондо - одно из наиболее ярких и зрелищных видов восточных единоборств с недолгой историей (чуть больше полувека), но при этом с мировой популярностью. Единственное из восточных боевых искусств, использующих ударную технику, тхэквондо признано олимпийским видом спорта и с 2000 года включено в программу Олимпийских Игр. И вполне возможно, что кто-то из сегодняшних юниоров в белых кимоно в будущем окажется на высшем пьедестале почета.

- Спорт по-настоящему способен отвлечь молодежь от пагубных привычек, - считает генерал-лейтенант полиции Александр РОЛИК, начальник Управления Госнаркоконтроля. - Поэтому популяризация спорта и здорового образа жизни проходит сегодня на уровне государственной стратегии и реализуется во многих федеральных и краевых программах. Я уверен, что и наш фестиваль снесет значительный вклад в реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2007-2010 гг.".

Каждому молодому поколению так или иначе нужны свои герои. И каждый из нас мечтает стать этим героем. Эти ребята уже выбрали для себя правильный путь, зависящий от их личных усилий и свободный от наркотиков.