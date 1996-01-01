Во Владивостоке открыто более 30 катков

Более 60 катков и хоккейных коробок уже залито во Владивостоке. В рамках программы "Спортивный Владивосток" на спортивных площадках привели в порядок покрытие и ограждение. Большинство катков оборудовано фонарями или прожекторами. По словам директора стадиона "Авангард" Константина ЦЫБУЛИНА, главный каток краевого центра открыли еще 4 декабря. Цена билетов - 70 руб. для студентов и школьников и 130 - для остальных. Уже работают катки на территориях школ города, на стадионе "Строитель", в центре зимнего отдыха "Комета", продолжается заливка хоккейных коробок во дворах.