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Зима начинается с танго
В Приморье первый зимний месяц начался с "жаркого" танцевального спектакля – 1 декабря во Владивостоке прошел Третий международный фестиваль аргентинского танго "ТангоПерекресток".
Руководители единственного на Дальнем Востоке клуба аргентинского танго Сергей БЕЛОКОПЫТОВ и Жанна САВЕНКО делают все возможное для развития "тангодвижения": каждый год на фестиваль приезжают лучшие пары со всего мира. В этом году во Владивосток прибыли Сильвио ГРАНД и Майра ГАЛАНТЕ (Аргентина) и Юлия ОСИНА и Артем МАЙОРОВ (Санкт-Петербург).
Вместе со звездами мировой величины на сцене театра им. М.Горького, где проходил фестиваль, выступили и местные тангеро – участники клуба "ТангоПерекресток". Кроме того, в программу фестиваля вошел целый ряд мероприятий – кинопоказы фильмов о танго, мастер-классы для начинающих и опытных танцоров, а также знаменитые милонги – танцевальные вечера, на которых любители танго могли пообщаться и, главное, потанцевать со звездами мировой величины.
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