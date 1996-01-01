Зима начинается с танго

В Приморье первый зимний месяц начался с "жаркого" танцевального спектакля – 1 декабря во Владивостоке прошел Третий международный фестиваль аргентинского танго "ТангоПерекресток".

Руководители единственного на Дальнем Востоке клуба аргентинского танго Сергей БЕЛОКОПЫТОВ и Жанна САВЕНКО делают все возможное для развития "тангодвижения": каждый год на фестиваль приезжают лучшие пары со всего мира. В этом году во Владивосток прибыли Сильвио ГРАНД и Майра ГАЛАНТЕ (Аргентина) и Юлия ОСИНА и Артем МАЙОРОВ (Санкт-Петербург).

Вместе со звездами мировой величины на сцене театра им. М.Горького, где проходил фестиваль, выступили и местные тангеро – участники клуба "ТангоПерекресток". Кроме того, в программу фестиваля вошел целый ряд мероприятий – кинопоказы фильмов о танго, мастер-классы для начинающих и опытных танцоров, а также знаменитые милонги – танцевальные вечера, на которых любители танго могли пообщаться и, главное, потанцевать со звездами мировой величины.