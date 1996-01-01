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Фитнес-клуб "Мастер Джим" теперь в Находке
5 декабря в Находке состоялось официальное открытие фитнес-клуба сети "Мастер Джим". По размерам и оснащению этот спортивный комплекс не имеет аналогов на Дальнем Востоке.
Общая площадь - 5200 кв. м, тренажерный зал - 1300 кв. м, к услугам посетителей 800 тренажеров и 100 человек персонала - даже в цифрах находкинский фитнес-клуб "Мастер Джим" звучит внушительно. На Дальнем Востоке находкинский "Мастер Джим" стал самым крупным фитнес-клубом, и в ближайшие годы этот рекорд вряд ли будет побит. Как сказал основатель сети "Мастер Джим" Андрей МИРОПОЛЬЦЕВ, "всего за полтора года нам удалось на пустом месте построить трехэтажный спортивный комплекс, соответствующий мировым стандартам. Фитнес-клуб способен единовременно принимать до 400 человек".
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