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Гран-при "Танцевального прибоя" завоевала "Улыбка"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Классические и эстрадные танцы, джаз и модерн - самые разные направления хореографического искусства были представлены на XV Дальневосточном конкурсе "Танцевальный прибой", который прошел 3-6 декабря во Дворце культуры железнодорожников. Несмотря на непогоду, на фестиваль собралось 86 танцевальных коллективов со всех уголков Приморского края, а также гости из Амурска, Хабаровска, Биробиджана.

Приморский краевой центр народной культуры выступает организатором конкурса вот уже 15 лет. Специалисты центра отмечают, что Дальневосточный конкурс хореографического искусства "Танцевальный прибой" с каждым годом становится все более значительным и по количеству, и по профессиональному уровню участников, и по разнообразию номеров. Высокий уровень хореографического фестиваля отмечают и члены жюри.

"На конкурсе было представлено большое количество танцевальных номеров самых разных жанров - классический, народно-сценический, эстрадный танец, современная хореография (джаз, модерн, свободная пластика и т.д.), - говорит председатель жюри конкурса Елена АНТОНОВА, руководитель хореографической школы "Сюрприз" (Биробиджан). - В этом году только лауреатами и дипломантами I степени в различных номинациях и возрастных группах стали более 30 коллективов".

Действительно, заключительный гала-концерт длился более трех часов и представил на суд зрителей лучшие танцевальные коллективы Дальнего Востока. Среди них - образцовые ансамбли народного танца "Алиса", "Вихрь", "Плясунья" из Владивостока, эстрадные ансамбли "Триумф" из Арсеньева, "Маугли" и "Контраст" из Владивостока, "Фламинго" из Хабаровска, хореографическая школа "Сюрприз" из Биробиджана и студия-балет "Арт" из Уссурийска и многие другие.

Ну а Гран-при конкурса по единодушному решению жюри был присужден заслуженному коллективу Приморского края, образцовому ансамблю танца "Улыбка" из Владивостока. "Воспитанники заслуженного работника культуры РФ Владимира ТЮРИНА показали высокий уровень исполнительского мастерства, поэтому наше решение было единогласным", - сказала, вручая грамоты и подарки победителям, Елена АНТОНОВА.

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