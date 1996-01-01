Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гран-при "Танцевального прибоя" завоевала "Улыбка"
Классические и эстрадные танцы, джаз и модерн - самые разные направления хореографического искусства были представлены на XV Дальневосточном конкурсе "Танцевальный прибой", который прошел 3-6 декабря во Дворце культуры железнодорожников. Несмотря на непогоду, на фестиваль собралось 86 танцевальных коллективов со всех уголков Приморского края, а также гости из Амурска, Хабаровска, Биробиджана.
Приморский краевой центр народной культуры выступает организатором конкурса вот уже 15 лет. Специалисты центра отмечают, что Дальневосточный конкурс хореографического искусства "Танцевальный прибой" с каждым годом становится все более значительным и по количеству, и по профессиональному уровню участников, и по разнообразию номеров. Высокий уровень хореографического фестиваля отмечают и члены жюри.
"На конкурсе было представлено большое количество танцевальных номеров самых разных жанров - классический, народно-сценический, эстрадный танец, современная хореография (джаз, модерн, свободная пластика и т.д.), - говорит председатель жюри конкурса Елена АНТОНОВА, руководитель хореографической школы "Сюрприз" (Биробиджан). - В этом году только лауреатами и дипломантами I степени в различных номинациях и возрастных группах стали более 30 коллективов".
Действительно, заключительный гала-концерт длился более трех часов и представил на суд зрителей лучшие танцевальные коллективы Дальнего Востока. Среди них - образцовые ансамбли народного танца "Алиса", "Вихрь", "Плясунья" из Владивостока, эстрадные ансамбли "Триумф" из Арсеньева, "Маугли" и "Контраст" из Владивостока, "Фламинго" из Хабаровска, хореографическая школа "Сюрприз" из Биробиджана и студия-балет "Арт" из Уссурийска и многие другие.
Ну а Гран-при конкурса по единодушному решению жюри был присужден заслуженному коллективу Приморского края, образцовому ансамблю танца "Улыбка" из Владивостока. "Воспитанники заслуженного работника культуры РФ Владимира ТЮРИНА показали высокий уровень исполнительского мастерства, поэтому наше решение было единогласным", - сказала, вручая грамоты и подарки победителям, Елена АНТОНОВА.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов