"Спортивный Владивосток": 15-й стадион, продолжение следует

Пятнадцатый во Владивостоке пришкольный стадион нового поколения с полями для футбола, баскетбола и волейбола, беговыми дорожками с резиновым покрытием, зрительской трибуной и роллердромом возводят на территории средней школы № 54 по ул.Пацаева, 2. Общая территория нового стадиона занимает порядка 4000 кв. метров. Характеристики самого поля - 45 х 90 метров. Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, в ближайшее время будет залита и хоккейная коробка, которая будет служить не только ученикам средней школы № 54, но и всем жителям микрорайона. На следующий год на программу "Спортивный Владивосток" заложено 32,6 млн руб.