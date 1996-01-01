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Квартиры "амазонкам"!
С 6 по 8 ноября 2009 года в Салониках (Греция) проходил Чемпионат мира по самбо, на котором состязались лучшие самбисты из 59 стран. В составе женской сборной Росси по самбо, состоящей из девяти человек, было три спортсменки из Владивостока! И все трое - воспитанницы Центра спортивной подготовки женских единоборств "Амазонки", отмечающего в будущем году 25-летие со дня основания. Мало кто знает, но "Амазонка" - единственная в мире чисто женская спортивная школа: мужчин сюда не пускают даже на тренировки.
Пытались поставить на колени
Наши девушки в Салониках показали отличные результаты: Яна КОСТЕНКО завоевала "бронзовую" медаль, Татьяна ЗЕНЧЕНКО - "серебряную", а 22-летняя Полина РУБЕЛЬ стала чемпионкой мира! Чтобы в составе сборной страны было три спортсмена из одного региона, да еще из одного клуба, - за всю историю Чемпионата мира по самбо такого не было никогда! Для спортивного мирового сообщества это была сенсация, которая в Приморье не прозвучала.
По большому счету, триумф "амазонок" во Владивостоке не был замечен ни местной властью, ни общественностью, ни прессой. Трудно сказать, почему это произошло, но, скорее всего, причина "игнора" в том, что у власти нынче в фаворе иные культурные приоритеты, например, хоккей, футбол, женский пляжный волейбол или тот же Международный кинофестиваль. Поэтому женское самбо или те же шахматы наши чиновники в упор не видят!
Между тем во времена Советского Союза, когда спортсмены не покупались и не продавались, как крепостные, спортсменок-победительниц непременно замучили бы журналисты, "медалистки" были бы всячески обласканы администрациями родного края и города, где базируется их центр, на них равнялось бы подрастающее поколение. Ведь это же НАШИ землячки утерли нос спортсменкам всего мира! Ну, как не гордиться такими красавицами, защитившими честь страны и региона! И почему бы их не поддержать, если они того достойны!
- Нас девочки из сборной спрашивали: "Вам, наверное, сейчас за медали квартиры дадут и льготы всякие?". А мы отвечали, что у нас, в Приморье, такого нет. Они очень этому удивлялись, потому что в других городах России отношение к чемпионам такое же, как было в Советском Союзе, уважительное, - рассказала "ЗР" чемпионка мира Полина Рубель.
- Мы всю жизнь, сколько я работаю, обращались к руководству края и города с просьбой выделить квартиры нашим чемпионкам и тренерам. При Наздратенко и Копылове мы пробили две однокомнатные квартиры. Сейчас у нас две бесквартирные чемпионки мира - Полина Рубель и Кристина КВАЧАН, заслуженный мастер спорта России. Я обращался и в городскую думу и в ЗС ПК, но пока "ноль". Жалко и смешно, что люди недопонимают, что такое чемпионка мира! - разводит руками основатель спортивного клуба "Амазонка", заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры, Педагог с большой буквы Юрий ЛЕОНТЬЕВ. В свое время он занимался самбо, дзюдо, вольной и классической борьбой, а потом перешел на тренерскую работу.
Чемпионка мира Кристина Квачан, родом из Уссурийска, много лет живет во Владивостоке на съёмной квартире, а ее соклубница Полина Рубель ютится с матерью и братом-одногодкой в однокомнатной квартире. Девушки работают тренерами в родном клубе, то есть готовят будущую спортивную гордость страны. Зарплата у них 6-7 тысяч рублей! Дворники и те больше получают.
- Мы не выезжаем на всякие мелкие турниры, как представители других видов спорта. У нас на это нет денег! Мы тренируемся во Владивостоке и выбираемся только на крупные соревнования. Поэтому себестоимость одного нашего спортсмена почти нулевая, а о зарплате тренеров я и говорить не хочу! Но и этих денег мы почти не видим! А ведь мы защищаем не только честь Приморья, но и страны. Конечно, нам немножко обидно. Нас должны финансировать спорткомитеты краевой и городской, но у них всегда сложности. Мне такой подход не понятен. А у нас обучение бесплатное! И сборную команду мы сами одеваем. Меня неоднократно пытались поставить на колени, чтобы я брал деньги за тренировки, я всеми фибрами был против. У нас около 50% родителей не могут заплатить за своего ребенка, потому что у них зарплата маленькая! И почему мы из-за этого должны ущемлять девчонок? - разводит руками Юрий Алексеевич.
Работаем для государства
В цивилизованных странах, или даже в других регионах России, где спорт любят не на словах, а на деле, такая ситуация была бы невозможна. В нашей стране героев любят, когда они увековечены в бронзе и когда им уже теплые слова и человеческое отношение по барабану.
А вы полюбите их сейчас! Дайте им квартиры, они этого заслужили. Так делают в других регионах России даже в нынешний кризис, будь он неладен.
Да, сейчас с жильем проблемы, потому как социального жилья практически нет, а коммерческое - девушкам не по карману. Кроме того, сегодня льготные первоочередники на получение квартир - участники Великой Отечественной. И все-таки город мог бы изыскать из "внутренних резервов" две однокомнатные квартиры. Не думаю, чтобы на городской казне эти расходы существенно отразились.
- Каждый Новый год по телевизору показывают, как дают квартиры женщинам, родившим ребенка в новогоднюю ночь. Я, конечно, рад, что им дают квартиры! Просто сроки родов совпали с приходом Нового года. Просто повезло! А нам квартиры почему-то не дают, хотя мы их заслужили! У нас уже пять чемпионов мира! Год, два - чемпионка. Те еще продолжают бороться, а у нас уже новые появляются. Значит, та система, которую мы составили, себя оправдывает! И дает возможность воспитывать из нынешней школьницы будущую чемпионку мира, Азии или Европы. Они защищают честь Родины, а им жить негде! Вот и думайте, как такое возможно. Мне девочек жалко! - говорит Юрий Алексеевич.
Последний раз проблема обеспечения чемпионов мира жильем обсуждалась на краевой спортивной коллегии, состоявшейся на прошлой неделе в Уссурийске.
- Если мы действительно хотим поднимать спорт, надо уважать тех, кто защищает честь нашей страны, нашего края! Мы работаем для государства, а государство нас не видит и не слышит, - с такими словами тогда Юрий Леонтьев обратился к присутствующим на коллегии депутатам ЗС ПК Приморского края и чиновникам администрации края.
Дошли ли они до адресата, покажет время. А если опять "ноль", то бесквартирным "амазонкам" остается только надеяться, что к власти в стране, в крае или в городе придет человек, любящий женское самбо. Но, судя по всему, это будет не скоро.
ДосьеВ 1985 году Юрий Леонтьев организовал во Владивостоке при ДСО "Водник" секцию женского самбо. Второго октября на первый набор пришло 87 человек. Вскоре секция трансформировалась в спортивный женский клуб "Амазонка", которая, в свою очередь, переросла в спортивную школу с аналогичным названием. Сегодня в школе занимаются 500 человек плюс группа высшего спортивного мастерства. В 2007 году "Амазонка" была признана в России лучшей школой по женскому самбо. В 2009 году школа доросла до Центра спортивной подготовки женских единоборств "Амазонки". За 24 года, с момента основания клуба, из его стен вышло более сорока тысяч спортсменок.
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