Квартиры "амазонкам"!

С 6 по 8 ноября 2009 года в Салониках (Греция) проходил Чемпионат мира по самбо, на котором состязались лучшие самбисты из 59 стран. В составе женской сборной Росси по самбо, состоящей из девяти человек, было три спортсменки из Владивостока! И все трое - воспитанницы Центра спортивной подготовки женских единоборств "Амазонки", отмечающего в будущем году 25-летие со дня основания. Мало кто знает, но "Амазонка" - единственная в мире чисто женская спортивная школа: мужчин сюда не пускают даже на тренировки.

Пытались поставить на колени

Наши девушки в Салониках показали отличные результаты: Яна КОСТЕНКО завоевала "бронзовую" медаль, Татьяна ЗЕНЧЕНКО - "серебряную", а 22-летняя Полина РУБЕЛЬ стала чемпионкой мира! Чтобы в составе сборной страны было три спортсмена из одного региона, да еще из одного клуба, - за всю историю Чемпионата мира по самбо такого не было никогда! Для спортивного мирового сообщества это была сенсация, которая в Приморье не прозвучала.

По большому счету, триумф "амазонок" во Владивостоке не был замечен ни местной властью, ни общественностью, ни прессой. Трудно сказать, почему это произошло, но, скорее всего, причина "игнора" в том, что у власти нынче в фаворе иные культурные приоритеты, например, хоккей, футбол, женский пляжный волейбол или тот же Международный кинофестиваль. Поэтому женское самбо или те же шахматы наши чиновники в упор не видят!

Между тем во времена Советского Союза, когда спортсмены не покупались и не продавались, как крепостные, спортсменок-победительниц непременно замучили бы журналисты, "медалистки" были бы всячески обласканы администрациями родного края и города, где базируется их центр, на них равнялось бы подрастающее поколение. Ведь это же НАШИ землячки утерли нос спортсменкам всего мира! Ну, как не гордиться такими красавицами, защитившими честь страны и региона! И почему бы их не поддержать, если они того достойны!

- Нас девочки из сборной спрашивали: "Вам, наверное, сейчас за медали квартиры дадут и льготы всякие?". А мы отвечали, что у нас, в Приморье, такого нет. Они очень этому удивлялись, потому что в других городах России отношение к чемпионам такое же, как было в Советском Союзе, уважительное, - рассказала "ЗР" чемпионка мира Полина Рубель.

- Мы всю жизнь, сколько я работаю, обращались к руководству края и города с просьбой выделить квартиры нашим чемпионкам и тренерам. При Наздратенко и Копылове мы пробили две однокомнатные квартиры. Сейчас у нас две бесквартирные чемпионки мира - Полина Рубель и Кристина КВАЧАН, заслуженный мастер спорта России. Я обращался и в городскую думу и в ЗС ПК, но пока "ноль". Жалко и смешно, что люди недопонимают, что такое чемпионка мира! - разводит руками основатель спортивного клуба "Амазонка", заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры, Педагог с большой буквы Юрий ЛЕОНТЬЕВ. В свое время он занимался самбо, дзюдо, вольной и классической борьбой, а потом перешел на тренерскую работу.

Чемпионка мира Кристина Квачан, родом из Уссурийска, много лет живет во Владивостоке на съёмной квартире, а ее соклубница Полина Рубель ютится с матерью и братом-одногодкой в однокомнатной квартире. Девушки работают тренерами в родном клубе, то есть готовят будущую спортивную гордость страны. Зарплата у них 6-7 тысяч рублей! Дворники и те больше получают.

- Мы не выезжаем на всякие мелкие турниры, как представители других видов спорта. У нас на это нет денег! Мы тренируемся во Владивостоке и выбираемся только на крупные соревнования. Поэтому себестоимость одного нашего спортсмена почти нулевая, а о зарплате тренеров я и говорить не хочу! Но и этих денег мы почти не видим! А ведь мы защищаем не только честь Приморья, но и страны. Конечно, нам немножко обидно. Нас должны финансировать спорткомитеты краевой и городской, но у них всегда сложности. Мне такой подход не понятен. А у нас обучение бесплатное! И сборную команду мы сами одеваем. Меня неоднократно пытались поставить на колени, чтобы я брал деньги за тренировки, я всеми фибрами был против. У нас около 50% родителей не могут заплатить за своего ребенка, потому что у них зарплата маленькая! И почему мы из-за этого должны ущемлять девчонок? - разводит руками Юрий Алексеевич.

Работаем для государства

В цивилизованных странах, или даже в других регионах России, где спорт любят не на словах, а на деле, такая ситуация была бы невозможна. В нашей стране героев любят, когда они увековечены в бронзе и когда им уже теплые слова и человеческое отношение по барабану.

А вы полюбите их сейчас! Дайте им квартиры, они этого заслужили. Так делают в других регионах России даже в нынешний кризис, будь он неладен.

Да, сейчас с жильем проблемы, потому как социального жилья практически нет, а коммерческое - девушкам не по карману. Кроме того, сегодня льготные первоочередники на получение квартир - участники Великой Отечественной. И все-таки город мог бы изыскать из "внутренних резервов" две однокомнатные квартиры. Не думаю, чтобы на городской казне эти расходы существенно отразились.

- Каждый Новый год по телевизору показывают, как дают квартиры женщинам, родившим ребенка в новогоднюю ночь. Я, конечно, рад, что им дают квартиры! Просто сроки родов совпали с приходом Нового года. Просто повезло! А нам квартиры почему-то не дают, хотя мы их заслужили! У нас уже пять чемпионов мира! Год, два - чемпионка. Те еще продолжают бороться, а у нас уже новые появляются. Значит, та система, которую мы составили, себя оправдывает! И дает возможность воспитывать из нынешней школьницы будущую чемпионку мира, Азии или Европы. Они защищают честь Родины, а им жить негде! Вот и думайте, как такое возможно. Мне девочек жалко! - говорит Юрий Алексеевич.

Последний раз проблема обеспечения чемпионов мира жильем обсуждалась на краевой спортивной коллегии, состоявшейся на прошлой неделе в Уссурийске.

- Если мы действительно хотим поднимать спорт, надо уважать тех, кто защищает честь нашей страны, нашего края! Мы работаем для государства, а государство нас не видит и не слышит, - с такими словами тогда Юрий Леонтьев обратился к присутствующим на коллегии депутатам ЗС ПК Приморского края и чиновникам администрации края.

Дошли ли они до адресата, покажет время. А если опять "ноль", то бесквартирным "амазонкам" остается только надеяться, что к власти в стране, в крае или в городе придет человек, любящий женское самбо. Но, судя по всему, это будет не скоро.