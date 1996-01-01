Болеем за наших в кинозале "Уссури"

Кинотеатр "Уссури" 14 и 18 ноября проведет прямую трансляцию стыковых матчей сборной России по футболу против команды Словении. В этих играх решится, кто из этих команд завоюет путевку на Чемпионат мира.

После досадного поражения от немцев интрига предстоящих матчей команды Гуса Хиддинка в Москве и Мариборе взвинчена до предела. Отступать россиянам некуда. Из возможных соперников в стыковых матчах нашей сборной достался наиболее желаемый вариант. О сборной Словении мечтали и лидер национальной сборной Андрей Аршавин, и множество спортивных чиновников вплоть до министра Мутко.

Получив в качестве соперника словенцев, команде-призеру прошлогоднего Чемпионата Европы теперь остается сделать главное - одолеть одну из самых слабых команд Старого Света сначала дома, а потом и на выезде.

Наблюдать за игрой российской команды в прямом эфире можно будет в просторном зале кинотеатра "Уссури" на большом экране и с качественным звуком. Время начала трансляций будет сообщено дополнительно. Стоимость билетов - 200 и 400 рублей. Зал - "Уссури", сообщает VL.ru.