Александр Побегалов покинет "Луч-Энергию"?

Главный тренер "Луча-Энергия" Александр ПОБЕГАЛОВ, пришедший по ходу первенства и спасший команду от вылета во второй дивизион, по сведениям "ЗР", может продолжить работу в другом клубе. В частности, имя наставника желто-синих упоминается в связи с "Волгой" из Нижнего Новгорода, которая в следующем году скорее всего будет ставить задачу выхода в премьер-лигу.

По словам Александра Побегалова, он не против продолжить работу во Владивостоке, но с одной оговоркой - если перед командой будут поставлены самые высокие цели. В минувший понедельник главный тренер встречался с губернатором Приморского края Сергеем ДАРЬКИНЫМ. В этой рабочей встрече также принимали участие президент "Луча-Энергия" Галуст АХОЯН и исполнительный директор Анатолий БЕЗНЯК. Как сообщила пресс-служба клуба, в целом губернатор остался доволен выступлением "Луча-Энергии" в первенстве-2009, по итогам которого желто-синие могут занять место в первой десятке (команде еще предстоят два заключительных матча на выезде). На встрече также был затронут вопрос продления контракта с Александром Побегаловым. Предложение продолжить сотрудничество прозвучало, однако окончательное решение будет принято после завершения сезона.