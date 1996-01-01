Юные яхтсмены свернули паруса

В минувшие выходные, 3 и 4 октября, на акватории Амурского залива, в районе мыса Бурного состоялись последние в этом году юношеские соревнования по парусному спорту "Закрытие сезона - 2009".

У приморских яхтсменов парусный сезон короткий - с мая по октябрь. Но, как показала последняя регата в классах "Луч", "Кадет", "Оптимист" и "Парусная доска", в которой приняли участие около 50 юношей и девушек из нескольких парусных школ города Владивостока, молодые мастера могут мечтать о чемпионстве.

В субботу на акватории Амурского залива был сильный западный ветер, от 12 до 15 метров в секунду, а в воскресенье после второй гонки ветер еще больше усилился. Швертботы неоднократно переворачивались, и судам обеспечения безопасности пришлось немало потрудиться, помогая спортсменам выбираться из воды и ставить яхты на ровный киль. Многих участников приходилось на буксире отправлять в базу.