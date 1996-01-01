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В футбол играют настоящие врачи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

23 сентября 2009 г. в ФСК "Локомотив" прошел 2-й турнир по мини-футболу среди лечебных учреждений г. Владивостока "Золотая осень-2009". Организатором турнира выступила Отделенческая больница на ст. Владивосток. Для объективного судейства был приглашен судья из Хабаровска А.Н. Черненко.

Второй год подряд победителем турнира стала футбольная команда Отделенческой больницы на ст. Владивосток ОАО "РЖД". Капитан команды - Петр Нидзельский.

"Мы уже играем в футбол пять лет, не просто играем, а серьезно тренируемся. Команду формируют врачи практически всех отделений нашей больницы - М.Ю. Агапов (врач-эндоскопист), И.Ю. Вольных (заведующий урологическим отделением), К. П. Голодный (врач-рентгенолог), А.А. Крекотень (зав. хирургическим отделением), П.Д. Нидзельский (главный врач больницы), Д. В. Огородников (заведующий отделением анестезиологии и реанимации), М. Ю. Коваленко (медбрат). Конечно, мы гордимся достижениями своей команды, но главное - другое. Лечить хорошо может тот врач, который сам здоров и ведет здоровый образ жизни. А футбол нам в этом сильно помогает", - сообщил нашему корреспонденту Петр Нидзельский.

Второе место заняла команда городской больницы №4 г. Владивостока, впервые принявшая участие в соревновании. На третьем месте - команда городской больницы №1 (г. Владивосток). Победителям вручены призовые кубки. Лучшие игроки были отмечены памятными подарками. Лучшим нападающим турнира признан капитан команды Отделенческой больницы на ст. Владивосток Петр Нидзельский, лучшим защитником - Денис Шахаев (Городская больница №1), а лучший вратарь турнира - Евгений Лобода (Городская больница №4).

Участники турнира выражают благодарность сотрудникам ФСК "Локомотив" за организацию и помощь в проведении соревнования.

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